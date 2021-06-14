桃園市觀音區一名56歲的邱姓男子，13日晚間外出散步卻不慎迷路，妻子在家遲遲等不到丈夫回來吃晚餐，急忙至派出所報警求助，所幸經警方調閱監視器沿路搜尋，總算找到迷路的邱男，讓他平安返家團圓。

大園分局新坡派出所所長梁喬惟表示，邱男妻子於13日19時許神情慌張地跑進派出所報案，稱其丈夫在晚餐前說要出門走走，但過了將近2小時都沒有回家，由於丈夫沒帶手機，加上他先前出過車禍，導致記憶力減退，擔心他在外面迷路發生意外，拜託警方幫忙協尋。

警員王軒宸、江文來獲報後調閱相關監視器畫面，研判邱男可能的行走路線並擴大搜尋，同時詢問沿途住戶是否見過邱男，經過警方半小時的努力，終於在廣大路上發現邱男的身影，員警隨即將他載返所休息。

邱男向警方表示，他原本只打算在住家附近散步，但不知為何竟越走越遠，直到回過神來才驚覺自己身在大園地區，離家已有一段距離，他一路往回走，體力幾乎耗盡，所幸員警及時出現救援，否則真的會暈倒在路邊。邱男妻子隨後也趕至派出所接人，並對於警方的積極熱心表示相當感謝。