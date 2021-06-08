有些人面對愛情特別有一套，星座運勢網站「星座上上簽」分享，摩羯座、巨蟹座、雙魚座最擅長談戀愛，單身時懂得如何展現自己的優點，讓感興趣的對象反過來追求，交往後也懂得如何經營感情，讓愛情熱度持續不滅，是大家眼中的戀愛高手。

▍第三名：摩羯座

摩羯座擅長展現自己的魅力，身邊的異性不知不覺都被他吸引，他們會在異性面前自然的表現自己的優勢，完全不會給人刻意的感覺，散發吸引力彷彿是他們天生就具備的能力，因此他們一直不乏追求者。交往後他們也很懂得如何經營感情，能給予情人滿滿的安全感，讓愛情細水長流，穩定的發展下去，因此讓人感覺他對戀愛很有一套。

▍第二名：巨蟹座

巨蟹座很細心，觀察力很強，可以在第一時間察覺到他人的需求，立刻提供幫助，不知不覺就吸引眾多的愛慕者。交往後巨蟹座會化身情人的小棉襖，幫他暖身又暖心，把自己的溫柔細膩發揮到極致，貼心的照顧情人的心情，就算吵架的時候也會就事論事，不會說出傷人的話，因此能一直維持感情的熱度，在旁人眼中就是一個戀愛專家。

▍第一名：雙魚座

雙魚座是一個為愛而生的星座，談戀愛就是他的天賦，他們在感情中很敏銳，一個眼神就知道對方在想什麼，如果他們有喜歡的人，他們非常清楚用什麼方式可以讓對方愛上自己。和雙魚座交往時，可以體會到什麼是溫柔鄉，他們非常體貼，不會給情人任何壓力，在一起會感受到滿滿的貼心和溫暖，是實至名歸的戀愛高手。

(中時新聞網)