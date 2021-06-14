【旅奇傳媒/編輯部報導】古埃及人相信靈魂不死，因此古埃及第一王朝和第二王朝的法老們，在世時就耗費許多人力物力，為自己修建超級奢華的陵墓。當時的陵墓多為梯形平頂，法老們被埋葬在地下墓室，靜靜等待著靈魂進入永生的世界。

這種被稱為馬斯塔巴的墓葬形式，一直持續到古埃及第三王朝，被第三王朝首位法老左塞爾終結。左塞爾善舉決斷，足智多謀，他在尼羅河以南修建工事用以守護埃及，並數次對西奈半島發動遠征，戰勝了島上的遊牧民族，並將當地綠松石、銅等珍貴礦產運回埃及，赫赫戰功讓左塞爾獲得了無上權威，被認為是諸神在世間的化身，為了強化自己的神秘和威嚴，他命令祭司伊姆霍特普修建一座與以往完全不同的能夠登天的陵墓。

▲左塞爾階梯金字塔，外型象徵一個巨大的王冠。 圖：shutterstock╱來源

在第三王朝之前，馬斯塔巴大多由黏土、泥磚建造，為讓法老永世不朽。接到使命後，伊姆霍特普決定改用石頭作為主要建材，伊姆霍特普先是深掘30米的通道，在地底闢設安置法老的墓室及儲放陪葬品的儲藏室，東側再鑿出深達32公尺的通道，開鑿王后及王子的墓室，然後在地面上建造石製基座，並往上不斷疊加一層小於一層的方建築體。在精密設計和建材的奇妙搭配下，金字塔巨大的重力被巧妙地分散到了最下層地基上，巨石不斷累積而又不至於墓室內部崩塌，最終成為由六個馬斯塔巴組成的金字塔。

位於塞加拉的左塞爾金字塔（俗稱階梯金字塔，Pyramid of Djoser），高約60公尺，由六層階梯狀平台向上堆疊而成，周圍被一道10米高的圍牆所環繞，圍牆上面有14道門，但是其中13個門都是掩人耳目的假門，真正的入口位於在東南方角落。內部是一個眾多房間和漫長廊道所構成的複雜迷宮，通往中央走廊的入口位在金字塔北邊，地下通道的兩側覆蓋著石灰石，鑲嵌著藍色彩陶瓷磚。房間則是法老、家庭成員的墓室，也被用來存儲食品和補給品，供法老在來世重生使用。

▲左塞爾階梯金字塔，內部是一座複雜地底迷宮。 圖：shutterstock╱來源

這座金字塔從2006年展開維修，直至2020年終於開放，埃及觀光部長阿納尼說：「我們會好奇，當時的建築師如何在西元前2700年建造出這麼大的金字塔，裡面容納了28公尺深、7公尺寬的墓室，然後還能維持4700年之久。」階梯金字塔的外型象徵一個巨大的王冠，它不僅是法老王的陵墓，也具有使法老重生的目的，寓意法老的靈魂能夠向上升起，直達天空，並與神聖的太陽融為一體。這座金字塔不僅展現了建築之美，也是人類歷史上第一座大型石造紀念性建築，更是所有埃及金字塔的鼻祖。

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）