葉門內戰多年，已造成當地安全危機。胡塞組織(Houthis)在紅海南部埋設了上百枚水雷，可能對航運構成嚴重威脅。

Breaking Defense報導，沙烏地阿拉伯國家電視台報導，阿拉伯聯盟表示，他們剛剛在紅海南部發現多枚胡塞民兵灑布的水雷，後已拆除。聯盟認為這種水雷是伊朗製造的薩達夫水雷(Sadaf mine)，這幾年已拆除了171 個，但是恐怕還有更多未發現的水雷在紅海裡。

據估計，胡塞武裝組織在紅海；阿拉伯海佈設「數百枚水雷」，大多數是漂浮型的，會感應到航行到附近的船隻接近，然後引爆，很可能造成船隻嚴重受損甚至沉沒。

其他中東消息來源稱，許多水雷是胡塞組織在自己的海域灑布，然後移到公海，它們位置在水面以下16公尺深處，在水面上不容易發現。

上週，阿拉伯聯盟已在紅海哈尼什島(Hanish Islands)以南找到了幾組這樣的水雷，因此聯盟向各國提出請求，希望正視紅海的水雷問題。

目前美國海軍的兩棲攻擊艦 「硫磺島號」（USS Iwo Jima，LHD-7) 正在紅海巡弋不過麻煩的是，美國海軍在此處也缺乏掃雷工具。

自 2017 年以來，紅海的水雷已造成數艘船隻的損壞與人員死傷，然而不是每次觸雷都得到媒體的關注。2017 年 3 月 10 日，一艘葉門海岸警衛隊(屬於亞丁的合法政府)的船隻，在紅海觸雷，造成 船員的2死8傷。2020 年12月，一艘沙國的貨船觸雷，造成船隻的浸水，但此事未提供更多細節。

消息人士透露，是伊朗提供胡塞組織水雷的，並且有些水雷還頗為先進，比如EM-52，是一種火箭推進的上升地雷，船隻可能只是航行附近，就會因聲響與磁感應而被探知，水雷裡是1枚火箭推進魚雷，會迅速攻擊船隻。