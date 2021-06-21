全球港口壅塞已成既定事實，亞洲也是一樣，尤其是全球最繁忙的港口之一鹽田。物流大塞車情況下，美國和歐洲運費又被迫上漲下，許多低價位商品礙於運送價格過高，也慢慢消失在物流清單上。

位於中國大陸深圳的鹽田港，雖然卯足全力抓緊排程，但已堆積成山待送物件，尚須幾個月時間才能消化完畢。由於當地受到新冠病毒影響，導致碼頭工人嚴重短缺，效率也連帶降低。其中，包括深圳、赤灣、蛇口和南沙等中國大陸南方一些重要港口都深受其害。

而鹽田首當其衝，成為最慘受災戶。市場紛紛把原先要拉至鹽田的貨，改卸南沙與蛇口等，也使得這些在鹽田附近港口，以往堪稱有著高效率的港口作業，現在速度也不得不大打折扣。

調研單位MSI指出，隨著碼頭工人陸續歸隊下，鹽田正快馬加鞭恢復正常運作。不過，與日前蘇伊士運河的長榮貨櫃船擱淺一樣，鹽田這次真正的影響將在幾個星期可感受到。Horizon月報則認為，調整航班時間以及取消靠港，是無法有效地讓港口回歸正常化，只會在旺季需求大增時，被迫砍掉航班而已。

拿全球最大貨櫃船業者快桅(Maersk)17日的更新航班來說，19條航線中已有11條不會停靠鹽田，另外還有4條航線將持續地臨時再來決定是否會停靠。

由於鹽田大塞港使得許多船公司，包括德國的赫伯羅特(Hapag-Lloyd)、日本的海洋網聯船務(ONE)、以及歐洲的地中海航運(MSC)，已將停靠港口從鹽田改成南沙，以確保自己航班準點度。

美國物流數據業者project44認為，若中國大陸繼續實施新冠肺炎管制政策，處於高點的貨櫃船取消靠港率，很可能會一直持續至7月，而供應鏈在夏天就會受到影響。6月15日前，鹽田港貨櫃轉換狀態所需的修正時間，以7天平均數來看，現已多增一倍超過23天。

project44也建議，跟中國大陸有生意往來的托運人，一定要很清楚地知道自己的貨現在在哪裡，除了先要尋找替代港口外，事前也必須做好一切應對措施。因為，塞港事件很可能會影響到全球經濟。

不過，對船公司來說可能是好消息，但對因為被迫得提高價格，補貼運輸成本上漲的托運人來說，將是另一個痛苦的開始。因此，有許多售價低廉的商品，飄洋過海賣出的利潤太低，加上航運費用太高，漸漸也乏商人問津。另一方面，運費高漲使得通膨將更明顯，拿歐洲來說，目前通膨率已有2％到3％之譜。

海運需求方面，預計2021年將增加6%左右，即使2022年放緩，預計運費還是會維持在高檔不墜。或許直到2023或2024年時，成長才有可能會漸慢，因為屆時將有新船加入。業界人士認為，到時將會開啟另一個無法預測的超級周期大門。