鑑於全球對新冠肺炎疫苗需求強勁，莫德納（Moderna）與製造夥伴正擴大美國與海外工廠的疫苗產能，目標是讓2022年的全球年產量達30億劑，約是2021年估計產量10億劑的3倍。

莫德納執行長班塞爾（Stephane Bancel）指出：「我們的計畫是待美國擁有足夠的劑量，莫德納疫苗獲准出口後，我們能盡可能幫助全球更多國家。」

擴大產能意味著莫德納押注新冠肺炎疫苗業務將能延續。華爾街分析師表示，莫德納的新冠疫苗銷售榮景可望再維持兩年，但之後銷售將萎縮。

根據FactSet調查分析師意見，預期莫德納2021年新冠疫苗銷售額將觸及171億美元高峰，2022年略降至168億美元，2023年再下滑至74億美元。

莫德納目前正為波士頓的疫苗廠房新增兩條生產線，估計讓產能提升50％，其中一條生產線可望在秋季開始運作，另一條預計在2022年初投產。

莫德納先前已與美國政府達成協議，7月底前將出貨3億劑疫苗，該公司日前透露，2021年稍晚起將再額外提供美國2億劑疫苗。

在海外部分，莫德納與歐盟和全球疫苗分配計畫COVAX達成供應協議。班塞爾透露，亞洲、非洲和拉丁美洲國家政府請求莫德納供應疫苗。

此外，莫德納亦強化與原料供應商和製造夥伴的關係。該公司美國製造主管尼克森（Scott Nickerson）透露，獲得足夠的生產原料是最新挑戰之一。

除了提升產能，莫德納也拓展辦公據點，該公司租下麻州10樓高的總部大樓全部空間，並在瑞士等國家開設海外辦公室；莫德納與瑞士承包商合作生產疫苗，並在波蘭設立後勤支援中心。

在此同時，莫德納積極招兵買馬，2020年增聘將近500人，從有經驗的生技製造人員到大學新鮮人，讓員工總數增加至1300人。