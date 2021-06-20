[11]貝爾 Gareth Bale 及 [10]拉姆塞 Aaron Ramsey 之間合作無間（圖片來源︰達志影像）

【足球-歐國盃-F組】[威爾斯@義大利(中立場地)][06/21(一)00:00][編號627]

義大利在對上瑞士的分組賽表現穩定地出色，主帥曼奇尼 Roberto Mancini 改變了傳統義大利防守體系，建立一套新的進攻足球理念，而且每位球員都很清楚每個位置當下該做什麼事情，下一步會做什麼，清晰地執行了戰術。[17]因莫比萊 Ciro Immobile 以及 [10]因西涅 Lorenzo Insigne 的中路突破十分有威脅，右腳球員 [4]史賓納索拉 Leonardo Spinazzola 在左邊鋒位置，左腳球員 [11]貝拉爾迪 Domenico Berardi 則出任右邊鋒位置，兩邊從邊路切進中路造出更多攻門機會。

威爾斯在對土耳其的比賽中 [11]貝爾 Gareth Bale 及 [10]拉姆塞 Aaron Ramsey 之間的進攻配合非常之有效，貝爾 場上的廣闊視野加上準確的傳送，再加上 拉姆塞 靈活走動以及切入禁區的時間。中前場的球員需要負責不停走動，最關鍵的就是配合時間，要擺脫對方的後防、切入禁區控球後再射門。這個是現在威爾斯最有威力的攻擊組合，兩位球員的合作表現將會影響威爾斯是否可以在歐國盃進到16強的階段。

本場威爾斯最少要打平對手，本場將會先作好防守。然而，義大利的實力優於威爾斯，預計義軍能連勝3仗取得首名出線。[主勝/2:0/3:0]

土耳其隊長 耶勒馬茲 Burak Yılmaz （圖片來源︰達志影像）

【足球-歐國盃-F組】[土耳其@瑞士(中立場地)][06/21(一)00:00][編號626]

瑞士第一場在表現比較好的情況之下被威爾斯追平，而第二場面對義大利落敗也算是意料得到，只有一分積分晉級形勢嚴峻。

原本預計土耳其在本屆歐國盃會有出色的表現，不過前兩場比賽都令人失望，目前比較年青的陣容缺乏大賽經驗。在面對威爾斯時有嘗試提升表現，但後防球員的站位沒有深度，在受到壓力之下集中力不夠，未有盯好對方後上的中場球員，結果造成失球。主帥 居内什 Şenol Güneş 必須就防守問題作出調整，球隊隊長 耶勒馬茲 Burak Yılmaz 也需要拿出他於里爾的表現，他在面對威爾斯時錯失了幾個進球機會。

雙方都要保持晉級的機會本場必須取勝，但全員進攻的話反而容易丟球，比較有耐性的反而更有機會取得勝利。本屆賽事兩支球隊合共只打進一球，雙方攻擊球員都沒有好好發揮到。而瑞士實力跟經驗都應比土耳其優勝，預計瑞士可兩球以內獲勝，保出線希望。[主勝/1:0/2:0]