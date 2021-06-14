印度孟買一周以來不斷降下大雨，一處停放車輛的空地因此下陷，地面突然出現一個神祕巨洞，將整台休旅車緩慢吞噬，整個過程只花了短短26秒，所幸當時車上並沒有人，但車主趕往現場時，早已來不及拯救愛車，只能眼睜睜看著它逐漸消失在眼前。

根據《Newsweek》報導，印度近日迎來雨季，孟買過去一周連日發生暴雨，造成多起意外傷亡事故，日前在孟買東部郊區又傳出一起驚險的事件，一處室外停車場的地面突然破出一個大洞，導致在上方停放的休旅車，以「倒栽蔥」的方式整台遭到吞沒，短短26秒的時間就消失在鏡頭前，拍攝影片的人看到後也忍不住發出驚呼。

休旅車車主基蘭多西（Kiran Doshi）當時也在附近，聽到消息後急忙趕到現場，不過早就為時已晚，「我一得知消息後立刻衝出去查看，但車就在我眼前被巨洞吞噬，過程只有短短幾秒鐘，我根本什麼都來不及做」。

當地警方透露，當時休旅車上是空的，因此無人傷亡，另外也指出這座室外停車場原本有一口水井，後來當地人為了將土地挪作他用，所以用水泥板將井口封住，但連日豪雨對土壤結構造成破壞，地面突然下陷，露出了原本的水井，才會導致這場意外發生。

事後警方派出起重機，將這台休旅車從約12公尺深的水井中拉出，並且為了當地居民的安全，也在停車場四周拉起封鎖線，避免有人誤闖。