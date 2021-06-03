Huge #sinkhole threatens to swallow #Mexican home

A giant sinkhole that was expanding by dozens of meters each day has alarmed residents in a rural area of central #Mexico where it was threatening to swallow a house. pic.twitter.com/jwiggaG9mo — CHAUDHRY IMRAN ™💎 (@chimran55) June 2, 2021

墨西哥中部一座小鎮日前出現巨大天坑，並且每天以幾十公尺的塌陷速度持續擴大，引發當局關注，而附近民宅的庭院牆角幾乎懸空在天坑之上，恐有遭「吞噬」的可能性。

綜合外媒報導，這座巨大天坑出現在墨西哥普埃布拉州（Puebla）聖瑪麗亞薩卡特佩克（Santa Maria Zacatepec）的一處農田中，桑切斯一家人上月29日聽到門外發出巨響，原以為是落雷，但走出門一看才發現，住家旁的農田竟塌陷成天坑，且不斷冒出地下水。

最讓他們感到憂心的是，這座天坑起初直徑約莫10幾公尺，但隔天卻瞬間擴大到30公尺，31日更直接增至60公尺，6日1日時直徑已變成80公尺，迅速擴張塌陷的幅度，使得天坑整體大小在短短3天就變大至約64倍，甚至直逼桑切斯家的庭院牆角，讓他們擔心住家早晚被天坑「吞噬」而無家可歸。

當地州長韋爾塔 （Miguel Barbosa Huerta） 本週一表示，天坑恐深20公尺，由於有繼續擴大塌陷的風險，附近居民已被緊急疏散。科學家和當局提出的各種假設中指出，地質斷層或土壤含水量的變化都可能導致這種現象發生。