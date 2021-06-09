大陸此輪疫情集中廣東、尤其是廣州，截至6月8日24時，廣州本土報告新冠病毒感染者115例，其中確診新冠肺炎106例、無症狀感染者9例。陸媒整理疫情通報發現，近日廣州市報告新增病例大部分來自封閉、封控管理區域內。廣州市荔灣區白鶴洞街自6月3日調整為封閉管理區域後，截至6月8日該街道累計報告新增感染者達30例。專家指出，新報告感染者並非新近被感染，而是封街後，普篩時發現的已被感染者。

報導稱，封閉管理措施下，人員嚴格居家、足不出戶，為何仍會出現新增感染者？廣東省新冠肺炎研判專家組成員、暨南大學教授王聲湧表示，這些新增病例是在實施封閉管理措施前已經感染，藉由多次核酸篩查陸續發現的。

據統計，自5月21日至6月8日，廣州荔灣區白鶴洞街道共報告感染者超過50例，中南街道近30例，是疫情最為集中的兩個街道。其中，從6月3日調整為封閉管理區後，白鶴洞街道報告新增感染者達30例。

為何封閉管理區內仍然陸續出現新的感染者？王聲湧解釋，這是因為，實施封閉管理措施後，區域內的傳播鏈短時間內還沒有完全切斷。「封閉管理區內近期新報告的感染者並不是新近被感染的，而是採取封閉措施後通過主動篩查發現的，這體現了封閉管理和反復多次篩查的功效。」

他進一步解釋，從現有的病例來看，病毒感染的潛伏期短則2-4天，長的可以到14-21天。對於潛伏期比較長的感染者，此前兩三輪的核酸檢測可能都沒有表現陽性；對於潛伏期比較短的感染者，可能在潛伏期就已經將病毒傳染給其他人，甚至傳播了2-3代，要通過多輪檢測才會陸續將他們篩查出來。

「有些人認為，怎麼封閉了還會有新病例，好像越封閉越多，傳染更厲害，這是誤解。」王聲湧說，封閉管理後區域內人員不流動，造成社區傳播的風險是極低的。即使出現新增感染，也基本上是家庭內部互相傳染造成的。

廣州市第八人民醫院感染病中心首席專家蔡衛平也表達了相似觀點，他認為，居家隔離，比較常見的是發生家庭聚集性感染，「同居一室相互傳染在所難免，但又不可能把幾萬人都放在酒店單間隔離，成本太高。」

為快速有效阻斷疫情傳播鏈條，更好管理重點人群健康狀況，廣州市衛生健康委8日透露，已將白鶴洞街相關重點人員轉移至隔離飯店集中醫學觀察。

王聲湧認為，全封閉管理對於街道社區的工作壓力非常大，將重點人員轉移到飯店進行集中隔離，可以實現徹底隔離和健康管理，也可以較好地滿足不同居民的生活需求。

有人為何多次核酸篩查才呈現陽性？其實，多次檢測才能篩查出來的情況並不少見。6月6日，深圳市龍崗區報告了1例新冠肺炎確診病例，此前11次核酸檢測結果均為陰性，第12次才呈現出陽性。廣州荔灣首發病例郭阿婆的丈夫也是檢測了3次核酸才確認感染。

廣東省疾控中心指出，任何一次病毒感染後的首次核酸檢測檢出率，都不可能是100％，新冠病毒也不例外，出現這種情況的因素有很多，其中最主要是受病毒在病人體內的排毒水準影響。

蔡衛平認為，封閉管理區內出現新增感染者，一方面與檢測核酸呈現陽性的時間長有關，甚至有些病例都已經出現了症狀，核酸檢測仍然呈陰性；另一方面也可能與檢測取樣的方法有關，例如鼻咽拭子的陽性率就高於口咽拭子。

王聲湧指出，在大規模核酸採樣過程中，採樣位置不夠準確、操作不規範、樣本保存不完善等原因可能影響核酸檢測結果，造成「假陰性」。因此，反復多次核酸篩查非常有必要。

報導稱，疫情沒有出現大規模社區蔓延和流行。王聲湧認為，到目前為止，病人相對集中於荔灣區，呈散在點狀分布，個別病灶點有聚集性發生的特點。「通過流行病學調查，廣州此次本地疫情傳播的源頭明確，傳播鏈清晰、範圍局限，沒有出現大規模的社區蔓延和流行。」

(中時 )