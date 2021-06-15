中央流行疫情指揮中心今（15）日公布國內新增132例COVID-19本土個案，死亡個案8例，這是連續3天本土確診低於200例，指揮官陳時中指出，趨勢是朝較好方向前進，但還是不能放鬆。身心科醫師黃偉俐也警告，還有一種人要特別小心，那就是「無症狀、傳染力強，還不自知的感染者」。

今天新增8例死亡個案，染疫而亡的國人累計達460人。黃偉俐醫師向三立新聞表示，「死神沒有在放假」、「等紅綠燈聽看聽」的，除了警告無症狀感染者要特別小心，更提出3點警告：

1.台灣疫情確實有趨緩，除了確診數下降之外，「重症」與「死亡率」這兩個落後指標（相對確診數）也明顯下降，但這兩個數字因為不受篩檢影響，更為精確。

2.依然不時有猝死案例，「無症狀」跟「找不到來源的確診病例」也不少，代表除非持續現在的防疫強度「至少兩個月」，否則一旦放鬆就會像日本最近的一波疫情，比上一波人更多。

3.現在的情況就像森林野火，大範圍火勢大致控制住，但一旦放鬆，各地的小火苗就又會燒起來，但是一直持續高度防疫，經濟民生已經快受不了。

為了挽救經濟民生，黃偉俐醫師認為可降低三級警戒，但要有4條件：

1.人流控管，包括公眾場合，運輸，醫療院所，風景區，旅館，人數要有上限。

2.餐廳用餐限制時間、人數，4人以上的共同用餐禁止 。

3.八大行業，夜店都不能放鬆，要求喝酒唱歌戴口罩違反人性，但是要紓困。

4.鼓勵居家辦公，但是政府要幫助網路速率跟如何提高企業居家辦公效率。