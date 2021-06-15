新北市金山區今（15）日爆出新增6人確診，據疫調顯示，染疫源頭疑為1名金山區中山路的女性流動攤商，昨天先是該名女攤商的1名子女確診，今天再爆女攤商與其他3名子女、2名孫女確診，一家7口全染疫。衛生局已調派快篩隊16日至金山普篩，地點在金山區運動休閒廣場門口。

金山區長廖武輝表示，當接獲通報出現家族群聚感染時，第一時間即指揮衛生單位將一家7口職場接觸人員進行匡列採檢及居家隔離，同時也請警政單位進行大規模疫調。

廖武輝指出，疫調過程中發現確診個案之一是長期在中山路邊擺攤賣菜的婦人，三級防疫期間公所和警政每日聯合稽查取締路邊違規攤商，發現該名婦人仍機動閃避取締，流動設攤且未落實實名制，導致疫調難掌握確實接觸者，故市長侯友宜特別要求快篩隊前進金山區進行普篩。

金山區公所除已安排清潔隊於中山路及區內重點路段進行全面性消毒，另進一步安排全區大規模清消。廖武輝呼籲，所有區民6月份有在中山路邊攤商採買者或有疑慮的民眾，請都前往快篩站普篩。

快篩站設在金山區運動休閒廣場門口（新北市金山區五湖里南勢53號）時間從16日上午9時至11時30分、下午1時30分至4時整，對象不限金山區居民，有上述疑似接觸者或有疑慮者，都可前往快篩。