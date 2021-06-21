南彰化新增里長夫妻相繼確診感染新冠肺炎，確診的60幾歲里長娘，平日主持私人神壇「圓明聖道院」，擔任院長接受民眾問事排解疑難雜症。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

南彰化傳出有70歲里長發高燒染疫，其60幾歲妻子也同日晚間也採檢陽性，於21日公布，由於里長娘宗教服務業，月初曾有萬華地區宮廟人員南下聯合辦理祭祀活動而染疫，由於她平日主持私人壇受理問事，不乏有外縣市民眾慕名而來，目前衛生局初步匡列宗教服務接觸者就已達32人。

彰化縣16日起一連4天零確診，20日新增里長確診，已是彰化縣內第4位里長染疫；21日再公布里長娘也確診，累計達253例；染疫里長娘平日主持私人神壇「圓明聖道院」，擔任道院院長。

該道院就位在員林市區某位前立委服務處附近，在地方上小有名氣，常有本地、外縣市民眾前來問事，針對各種疑難雜症求解惑。里長近日發高燒後主動就醫，自己也不解為何染疫，但疫調後發現，里長娘端午連假曾與來自萬華區的宗教工作者接觸，因而染疫。

根據衛生局疫調說明，60多歲里長娘6月12就發病，20日公布確診的里長個案18日才發病，因此是妻子傳給丈夫。該家族接觸家屬已匡列採檢16人，其他接觸者採檢32人。目前透過「民俗信仰及社會服務群聚」，全台至少已有4人確診，其他個案由中央公布再詳細說明。

員林秀妃養生館日前爆發6名陸籍按摩女群聚染疫，最後是由警方比較刑事案件偵辦模式調閱各監視器等釐清疫調足跡。（資料照）

經衛生局疫調人員發現，該群聚包括1名來自台北萬華的宗教工作者，本月4日南下至員林，並留宿到6月10日，另有1名宗教工作者本月6日、14日2天從南投來到員林，該神壇6日當天還有舉辦祭祀活動。

此外，確診里長夫妻另有來自苗栗縣、台南縣的休閒活動接觸者，彰化縣內鄉鎮及高雄市、雲林縣也都有宗教信仰接觸者，另還有社區服務活動接觸者等。

面對疫調人員詢問，里長娘強調這一個多月來都有配合防疫規定、配戴口罩，然而民間信仰私人壇、宮廟問事，幾乎不會列冊，加上問事往往都會超過半小時，可能還難以避免會有拿香等其他近距離肢體接觸，外縣市民眾接觸者如何完整匡列成難題，恐須仰賴警方循日前秀妃養生館模式出動刑事偵查方式加速釐清。