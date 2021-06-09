因應嚴峻乾旱情形，桃園地區農民年初時陸續辦理一期休耕補助，僅有桃三灌區節水灌溉，約7700多公頃的農地，石門水庫蓄水量一度降到10％以下，讓農民十分擔心收成問題，但近兩周的雨量卻瞬間反轉情勢，農民直呼「感謝老天爺」，如今水量足夠撐得到收割取得，大幅緩解危機。

台灣稻作協會理事長陳燕卿表示，北部的稻田預計都是收割到7月，按照以往的經驗，這幾天的雨量應足夠桃三灌區收割，不少農民前幾個月也擔心收割危機，因水庫蓄水量過低，且民生用水都有問題了更何況是農田，目前皆持樂觀狀態，期待7月能順利收成。

桃園市農業局提到，桃三灌區包括新屋、楊梅及接近新竹湖口地帶，總共7700多公頃的農地，往年新屋每公頃可收成3、4000多公斤，楊梅則每公頃可收成4、5000公斤，但因去年就已面臨缺水危機，今年的收成量應不如以往豐收，所幸近期大雨灌入，讓農民可以順利度過這次旱情。

農水會桃園管理處表示，雖然目前石門水庫蓄水量僅三成，但近期大雨讓埤塘蓄水量瞬間飆升，若到6月中旬能夠再有1、2場大雨，就能不必擔心收割問題，目前埤塘的蓄水量高達7、8成，已足夠撐到7月上旬，而普遍收割時期為7月上旬到中下旬，因此若再有幾場西北雨，就可以徹底緩解這次旱象，今年上半年收割取得可以完美落幕。

(中時 )