屏東市復興南路一段505巷傳出地主透過訴訟要回土地所有權，一旦封路確定，將影響30餘戶通行。（林和生攝）

屏東市復興南路一段505巷傳出地主透過訴訟要回土地所有權，一旦封路確定，將影響30餘戶、超過百人通行，居民找到屏東縣議員蔣月惠陳情，15日拉起白布條表達訴求，未來不排除透過法律行動尋求救濟。

當地里長許家緯表示，此處巷道約4米寬，是居民超過半世紀通行的主要道路，除了住戶外，還有冷凍工廠、貨運行等人車來往，無奈許姓地主以占用私人地為由提起訴訟，法官審酌後認定，對於公共利益影響甚微，判決要公所恢復土地原狀。

施姓住戶表示，上月底意外發現台電人員到場現勘，獲悉是要移動電桿，但探究原因才知事態嚴重，經與地主協商，對方給了幾個方案，一是每月付給2萬5000元不等租金，或者以600萬元至1000萬元價金買斷土地權利，不過價格始終喬不攏，讓民眾無所適從。

施姓住戶說，一開始地主開口600萬元，要眾人集資買下約150坪的土地，正當住戶們正在商議方案是否可行時，對方又改口說要1000萬元，一日三市，深怕哪一天又漲價，根本不敢與對方談。

目前只能再以訴訟方式提出暫停處分及爭取袋地通行權，一旦封路，居民強調，不僅人車無法出入，包括後續消防、救護及復康巴士等安全問題都將面臨挑戰，後果不堪設想。

居民拉起布條表達訴求，蔣月惠也強調，雖正值疫情嚴峻時刻，但此刻若不站出來，居民權益恐怕受損，因此大夥仍保持安全距離，且限制出席抗爭人數，只希望能明白表達訴求，也盼有公單位出面協助，還給民眾行的權利。