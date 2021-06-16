【旅遊經 洪書瑱報導】

雖然台灣目前仍處於三級的抗疫階段，暫時無法出國難免影響著大家的心情，大人孩子在家抗疫停課不停學，說到學習，不得不說人類對滅絕的恐龍一直以來都深深地喜愛，特別是許多孩子們對恐龍特別著迷，現在不妨一起來了解這些史前巨獸、了解它們在地球曾經如何漫遊！現在大夥不妨從這一具2007年在昆士蘭所發現恐龍遺骸說起！

昆士蘭曾在2007年發現恐龍遺骸，近日被確認為恐龍新物種，命名為 Australotitan cooperensis(Australotitan的意思是「南方泰坦」，cooperensis則代表了發現該化石的地區Cooper)，而且被認定為澳洲最大的恐龍。昆士蘭博物館(Queensland Museum)和埃羅曼加自然歷史博物館(Eromanga Natural History Museum)在一份特別的全球公告中共同宣布了這一認證。

2007年，在昆士蘭的埃羅曼加首次發現了了恐龍遺骸。在發現之初，其綽號為「庫珀」(Cooper) ，以其發現地埃羅曼加的庫珀溪(Cooper Creek)為名。科學家們經過精心演算，推測這隻恐龍約生活於9500-9800萬年之前，臀部處高達5-6.5米，其身長25-30米，就相當於一個籃球場那麽大，約為兩層樓那麽高！

科學家在昆士蘭的埃羅曼加首次發現了恐龍-庫珀(圖片版權：Eromanga Natural History Museum)

事實上，早在2004年，現任埃羅曼加自然歷史博物館館主、古生物學家羅賓·麥肯齊(Robyn Mackenzie)的兒子在自家地產上發現了一塊「巖石」，後來被研究確認為是一塊恐龍化石。這一發現促使了羅賓夫婦成立了埃羅曼加自然歷史博物館。在隨後的10多年裏，在埃羅曼加，更多的恐龍化石被陸續發掘出來，其中就包括發現於2007年、如今被認定為恐龍新物種的遺骸。

科學家進行了多年的研究，認定這種泰坦龍是澳大利亞迄今為止最大的恐龍。羅賓先生說：「這是第一隻能夠加入到大型恐龍精英群體中的澳大利亞恐龍。在此之前，這些恐龍大多發現於南美洲。對這種新恐龍物種的科學命名使我們多年的研究正式化。」

而目前這一具「南方泰坦的化石遺骸」收藏於昆士蘭內陸埃羅曼加自然歷史博物館，可供公眾參觀和研究人員做進一步的研究。

昆士蘭旅遊局表示，昆士蘭境內擁有多處恐龍遺址、博物館，無論是位於布里斯本的昆士蘭博物館，還是在昆士蘭內陸，有多個地方可以讓人前往探索恐龍的足跡和遺骸，其中包括：

※.埃羅曼加自然歷史博物館 (Eromanga Natural History Museum)

位於昆士蘭內陸，而這一具在2007年發現澳洲最大恐龍的化石，恐龍新物種──「南方泰坦的化石遺骸」，目前正在這座埃羅曼加自然歷史博物館收藏著，遊客們可在導覽人員帶領下進行參觀，並了解化石。另外，還能參與挖掘活動等互動式體驗。

埃羅曼加自然歷史博物館收藏著恐龍新物種及澳洲最大恐龍的化石(圖片：昆士蘭旅遊及活動推廣局提供)

※.世紀恐龍博物館 (Australian Age of Dinosaurs Museum, Winton)

澳洲世紀恐龍博物館，位於昆士蘭溫頓，是一座非營利的博物館，是世界上大型的恐龍化石博物館，探索它至少需要花費一整天的時間，包括澳洲世紀恐龍實驗室、館藏室、恐龍峽谷探索等。該博物館還提供為期一周的恐龍深度探索之旅。

澳洲世紀恐龍博物館是世界上大型的恐龍化石博物館 (圖片：昆士蘭旅遊及活動推廣局提供)

※.昆士蘭博物館(Queensland Museum, Brisbane)

位於布里斯本，昆士蘭博物館第二層「失落的生物」展廳裏展覽著昆士蘭州一些古老「居民」重建、化石、3D模型，觸摸屏顯示器講述了這些史前巨「人」的故事，以及它們在世界物種大滅絕時期所經歷的挑戰。

※.里弗斯利世界遺產 (Riversleigh World Heritage Site, Boodjamulla (Lawn Hill) National Park)

「里弗斯利化石遺址」位於昆士蘭西北部布德賈穆拉(草平山)國家公園的南段，1994年被榮幸地列入聯合國教科文組織世界遺產名錄。這裡展示著豐富的史前遺跡，遊客會親眼看到許多哺乳動物化石和爬行動物化石。

里弗斯利世界遺產展示著豐富的史前遺跡，遊客會親眼看到許多哺乳動物化石和爬行動物化石。(圖片：昆士蘭旅遊及活動推廣局提供)

※.恐龍踩踏國家遺址 (Dinosaur Stampede National Monument, Winton)

這座遺址是世界恐龍踩踏事件的唯一證據，它就發生於它的陳列處——溫頓的百靈鳥采石場保護公園(Lark Quarry Conservation Park)。或許您並不清楚，此遺址正是史蒂文·斯皮爾伯格 (Steven Spielberg)的著名電影《侏羅紀公園》靈感的來源。

恐龍踩踏國家遺址是世界恐龍踩踏事件的唯一證據(圖片：昆士蘭旅遊及活動推廣局提供)

圖片：昆士蘭旅遊及活動推廣局提供