近日疫情趨緩為三級解封帶來一絲希望，對於配合防疫政策禁止室內空間飲食的餐旅業如久旱甘霖。麗緻餐旅集團領先餐旅同業，提前佈署為營運做準備，將於6月25日執行全集團同仁快篩，除了確保同仁未來工作場域安全無虞外，更為前來的貴賓落實安全保證。

繼5月中旬全台啟動三級防疫政策，麗緻餐旅集團各事業體面對突如其來的改變積極應對，尤其以餐飲消費占比為重的台北亞都麗緻大飯店旋即聯繫客人取消或展延席位，至今近45天的業務停擺下，是疫情波及的重災產業。而在疫情散播最嚴峻的這一段時間，麗緻餐旅集團鼓勵同仁居家休息，避免出勤時搭乘交通工具，接觸大量人群增加染疫風險。而近期疫情趨緩，為準備迎接預期中的經濟活絡，進行全集團同仁抗原快篩，確認工作場域上之健康安全，並讓消費者安心自在。

麗緻餐旅集團董事總經理兼集團總經理徐儷萍表示「即使只有210位同仁，我們仍高規格大費周章自辦篩檢，避免同仁前往醫院遭受可能感染的風險。」人是服務業最重要的資產，守護著同仁的安全，方能創造服務業的良好循環。即便篩檢結果只有一位同仁確診，都將衝擊營業信心；所以，只有完成快篩的同仁。方能於第一線服務貴賓，展現我們為安全把關的負責態度。」麗緻餐旅集團關懷同仁的初心，始終不變，對於人才培育竭盡所能，平均每年投注約350萬元於教育訓練與同仁福利，透過在職訓練提升專業素養、並祭出同仁福利計劃，讓同仁能安心在職。

自去年國際疫情爆發數日內，即啟動危機應變機制，保持單一出入口、測量客人體溫、按時消毒公共區域，並每日為同仁測量體溫且將溫度紀錄於胸前的貼紙，讓客人安心。此外，不僅是關懷企業內同仁，更推及至周邊鄰里，2020年頓失國際旅客衝擊下，主動提供飯店內剩餘人力前往協助社區藥局包口罩，讓藥師回歸藥學專業，同時亦是為社會盡一份心力。

領先於餐旅同業的高規格防護機制，將於6月25日為全體同仁進行抗原快篩。快篩採分流進行，為避免群聚將採分組施打，並於採檢區等候、動線與空間皆遵守室內防疫安全距離。一旦發現結果為陽性，即轉至鄰近醫院進一步採檢PCR。如為陰性，則可返家持續自我監測。

新冠肺炎重擊全國餐旅服務業，且自疫情爆發以來，如何兼顧營運與服務間的安全距離為企業所關心的重要課題。在盼望經濟活絡的同時，掌握同仁的健康狀態並為其安全把關是企業的責任。落實相關防疫措施，唯有雙方一起努力，才能將每一場危機化成轉機，為經濟注入動能。