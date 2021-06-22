一夜之間，比特幣等加密貨幣遭遇連環暴擊。繼挖礦機近期被大陸地方政府直接斷電之後，中國人民銀行（大陸央行）21日又祭出大招，直接約談工行、建行、農行、支付寶等部分銀行和支付機構，要求不得為相關活動提供帳戶開立、登記、交易、清算、結算等產品或服務。

在人行公告發佈後，比特幣迅速跳水，盤中跌幅一度逼近10％，並跌破每枚3.2萬美元；乙太坊一度跌超10％，跌破1900美元；幣安幣、艾達幣也跌超過5％，狗狗幣跌近16％，瑞波幣跌超8％。相較於年內高點，比特幣、乙太坊等虛擬貨幣跌幅均超過了50％。

根據《證券時報》報導，在被約談後，各大銀行紛紛發佈聲明，與虛擬貨幣「劃清界限」。聲明中指出，禁止使用公司服務展開比特幣等虛擬貨幣交易。一經發現將立即採取暫停相關帳戶交易、終止金融服務等措施。支付寶也回應，堅決不展開、不參與任何與虛擬貨幣相關的業務活動。一旦發現商戶從事虛擬貨幣交易，將其納入黑名單，禁止後續合作。

回顧6月21日下午，人民銀行發佈消息表示，近日人行有關部門就銀行和支付機構為虛擬貨幣交易炒作提供服務問題，約談工商銀行、農業銀行、建設銀行、郵儲銀行、興業銀行和支付寶等部分銀行和支付機構。