又見「假交友結合假投資」的騙局，台中市政府警察局第四分局黎明派出所員警黃聰賢、鍾泓生及陳彥煒等3人，日前接獲中國信託銀行惠中分行行員施靜芳通報，50歲的王姓婦欲匯款34萬元台幣到國外帳戶，疑似遭詐騙；員警火速趕往現場，經與行員共同耐心解釋及勸說，王婦終於打消匯款念頭成功阻詐，驚險保住婦人積蓄。

警方指出，王姓婦人是在網路認識佯稱敘利亞服役的美籍男子，雙方平日透過通訊交友軟體，噓寒問暖維持聯繫及互動。因彼此相談甚歡，對方進而慫恿王姓婦人匯款投資，僅需支付手續費1萬歐元(約新台幣34萬元)，便可借貸新台幣幾百萬元供其花用，保證獲利、穩賺不賠、低風險又高報酬。

王姓婦人一時間竟遭詐騙集團話術迷惑，信以為真，依指示前往銀行欲辦理匯款轉帳。所幸中國信託銀行施姓行員察覺有異，經提問後機警通報警方到場協助。

警方表示，經員警黃聰賢等員知其原委後，立即向婦人解釋此為常見詐騙伎倆，王婦原半信半疑；嗣經警方及行員苦口婆心地勸說，且得知對方提供的帳號，已遭列詐騙警示帳號，王姓婦人才恍然大悟，慶幸有行員的細心觀察及警方的耐心協助，才保住自己長年方攢有的積蓄。

黎明所長林澤聰表示，詐騙手段不斷推陳出新，近期最常見的就是網路投資詐騙，請民眾不要貪心，不要輕信來路不明的投資或借貸。遇有可疑資訊應撥打反詐騙諮詢專線165查證，或撥打報案110求助，掌握「冷靜」、「查證」、「報警」之原則方能保護自已不受詐騙。