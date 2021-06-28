英國金融監管機關表示，全球最大的加密貨幣交易所之一Binance不能從事任何受監管的活動；該機構並對消費者發出警告，該平台正受到全球日益嚴密的審查。

英國金融管理局(FCA)在一份通知中表示，Binance Markets公司未經FCA事先書面同意，不得從事任何受監管的活動……立即生效。FCA還對消費者發出有關Binance Markets和更廣泛的Binance集團的警告。

FCA沒有說明它為何採取這些措施。

Binance在2020年6月收購了受FCA監管的實體，今名為Binance Markets，並將之利用提供以英鎊和歐元的加密貨幣交易服務。

Binance表示，FCA此舉不影響其Binance.com網站上提供的服務。「我們在面對監管機構時採取了合作方式，我們非常嚴肅地對待我們的合規義務」。

儘管加密貨幣交易在英國沒有受到直接監管，但提供加密貨幣衍生品交易等服務確實需要授權。

FCA已告訴Binance，它必須在6月30日之前在其網站和社交媒體上顯示一則通知，聲明「BINANCE MARKETS LIMITED不被允許在英國從事任何受監管的活動」。

自今年1月以來，FCA要求所有提供加密貨幣相關服務的公司註冊，並證明自己有遵守反洗錢規則。然而多數公司還未遵守該規定。