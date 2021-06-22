1.官田鋼(2017)：Q2獲利估勝Q1，昨外資賣超縮手，今放量飆上漲停。

2.盛餘(2029)：產業面俏，不理外資昨轉賣超，今早股價強彈漲停，拿回月線、5日線。

3.第一銅(2009)：昨期銅止跌回升，今早急拉漲停，收復5日線。

4.中鋼(2002)：盤價開平消息鈍化，昨外資賣超大舉縮手，今早股價彈升逾4.5%，收復季線、5日線，挑戰月線。

5.中鴻(2014)：三大法人調節力道減弱，今早放量觸及漲停，5日線、月線一次奪回。

6.燁輝(2023)：Q2營運續向上、昨期鎳漲296美元，外資轉買超，今早噴量觸漲停。

7.士紙(1903)：追價踴躍、多頭惜售，股價跳空漲停鎖死。

8.開發金(2883)：瑞信初評喊買，早盤放量漲逾3.5%，收復短均、月線。

9.東森(2614)：疫情推升網購商機，早盤拉出第3根漲停、再攻高。

10.系微(6231)：微軟Win 11要求安全開機，韌體廠沾光，早盤漲逾2%，觸及季線。

11.裕國(8905)：宅經濟發威，冷凍倉儲事業看俏，早盤觸及漲停。

12.奇鋐(3017)：銅價續跌有利散熱模組廠，早盤挾量一度漲3.5%，改寫前高。

13.華榮(1608)：外資昨回補3475張，激勵早盤觸及漲停。

14.聯發科(2454)：外資幾乎腰斬砍價至800元，早盤走疲續跌近3%。

15.新唐(4919)：Win 11、MCU助陣，營運可期，多方聚集，股價一度漲近2.5%。

16.新興(2605)：不畏BDI指數連2跌，外資再度買超，晨盤續衝漲停39.9元。

17.台橡(2103)：外資再敲進力挺，加上原油急漲近3%，早盤強漲近4%。

18.慧洋-KY(2637)：散裝市場搶搶滾，景氣估計至少好5年，開盤續直闖漲停，隨後解開於高檔震盪。

19.貿聯-KY(3665)：半導體設備、電動車等業務助攻，今年業績看增逾1成，股價低調多時，今早量價齊揚，突破250元壓力區。

20.金像電(2368)：接單強勁迎Q3旺季，開盤後一度走高逾3%，再創高。

21.欣興(3037)：衝刺新產能為明年業績點火，投信連買16日，高檔不墜拚回140元。

22.南電(8046)：績優效應，外資連買超4日，早盤再創新天價。

23.同致(3552)：看好市場對倒車雷達需求增加，後市受惠，股價重返上升格局，創近2個月高點。

24.欣陸(3703)：旗下大陸建設營運大幅成長，母憑子貴大漲逾3.6%，創1個多月高點。

25.台玻(1802)：股價跌深買盤撿便宜，大漲7%突破月線。

26.聚陽(1477)：今年訂單爆滿，在手訂單直至第四季底、上看明年第一季，獲外資連3買相挺，早盤強彈逾5.5%，有守五日線。

27.晶碩(6491)：法人樂觀看待今明兩年營運表現，鼓舞早盤攀揚5%，改寫天價660元。

28.金可-KY(8406)：新品推助，今年營運添柴，本月股價自170元附近一路開飆，今差一檔亮燈漲停，衝上3年高價277元。

29.南紡(1440)：宅經濟發威，酯粒廠旺到年底，早盤獲買盤進駐，股價大漲近半根停板。(編輯整理：李慧蘭)