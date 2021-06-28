時序將進入2021年下半年，在經歷過上半年部分產業的拉回整理跟震盪後，展望第三季投資策略，投信建議，操作上要更靈活，才能抓住市場上的輪動表現，並透過彈性調整以掌握投資契機，針對股票、債券及平衡三大類別基金布局。

瀚亞投資認為，下半年金融市場股市、債市仍充滿許多投資機會，但相較於2020年下半年多頭走勢更為分歧，操作策略上，股市首選成長動能強的美股、台股，跟印度股，債市看好存續期間較短、殖利率較高的高收益債券、新興市場債券。

股票型基金中看好擁有經濟成長動能、中長線展望樂觀的地區，如美國科技股、台股，跟印度股市，主要看好美國、台灣，跟印度GDP年增率亮眼，預估第三季將繼續反應此基本面。

瀚亞投資指出，首要觀察指標為美國聯準會（Fed）動向，隨著市場預期公債殖利率看升機率增加，存續期間較低的債券相對有優勢，例如高收益債券基金跟新興市場債券基金。高收益債券基金可挑選美國或全球型，新興市場債券基金可彈性配置，增加收益來源與分散風險。

如鎖定市值最大、流動性最高的美國高收益債市，聚焦美國為主、美元計價的高收益債，且信評為BB+級或以下債券，投資組合債種靈活調整，以快速因應市場變動。

瀚亞投資提醒，在市場較震盪的環境下，建議可透過台股平衡型的瀚亞理財通基金，或者多重資產型的優化組合型基金，都屬於能參與市場表現，同時又能降低波動的商品。若覺得目前市場趨勢較不明朗，或對接下來金融環境有較多疑慮，希望可降低資產波動的投資人，股債均衡持有的平衡型基金，將是追漲抗跌的選擇。