中國的COVID-19疫苗接種速度如火如荼，已非早先般牛步。當局希望月底讓近14億人口的40%能完整接種，約合10億劑；美國則在拜登就職約5個月的本月中旬打完3億劑。

「紐約時報」的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗施打追蹤顯示，中國已打完超過9.45億劑疫苗，占全球施打總量1/3以上。按本月每天約施打1700萬劑的速度，中國再過幾天就能施打超過10億劑。

中國的COVID-19疫苗接種剛開始進展緩慢，部分原因是北京當局優先讓疫苗出口，加上靠封城與大規模篩檢就已大致遏止住疫情，許多中國民眾覺得不急於施打。今年3月中，當時中國僅施打約6500萬劑，到4月也不過每天施打480萬劑。

為提高接種速度，中國又搬出他們防疫成功的辦法：透過結合高科技工具與老派的草根式動員來全面推展，另加入一些誘因。

但不像美國一些地方政府祭出百萬美元彩券或免費大麻等來鼓勵接種，中國的手筆小很多。在上海，有人接種後獲得一瓶水；在安徽，官員贈送接種的民眾雞蛋；而在北京，一名女子只拿到約合7美元（約新台幣200 元）的現金。

對一些中國民眾而言，更大的施打誘因是普遍擔心Delta變異病毒株（最先現蹤印度，傳染力更強）在廣州讓疫情再爆發。目前廣州的疫情看似趨緩，當地部門16日通報5月爆發疫情以來首度的單日無新增本土病例。

鄰近廣州的深圳，住在當地的27歲李姓女子擔任製片公司助理。她表示，當初怕副作用而不願接種，但看疫情在廣州復燃後改變主意。她還說因接種變熱門，當地官員也不再送雞蛋或提供免費搭車到接種點的服務。

中國要想讓70%的人口（約合9.8億人）完整接種仍有長路要走，當局表示希望今年底之前能達標，有些地方接種速度快很多，像首都北京截至16日，已有超過80%的18歲以上居民完整接種，但有鑑大部分人都還沒完整接種兩劑，中國公衛專家反對鬆綁出入境管制。

至於美國，總統拜登設定的目標是在7月4日國慶前，讓國內70%成人都打到疫苗。按照當前進度，美國似乎不太可能達標。拜登轉而宣揚另一個里程碑，宣告他就職頭150天內，全美已施打3億劑疫苗。

白宮在拜登昨天發表談話前給出的文件顯示，目前有15個州與華盛頓特區達標，至少70%的成人有接種1劑以上。文件裡說：「結果至為明確，美國開始變得更像疫情前的樣子，即將邁入一個歡愉和自由的夏季。」

紐時分析顯示，若成人接種速度維持在目前的7天平均數，到了7月4日，全美共有67.6%成人打到疫苗。