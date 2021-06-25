中央流行疫情指揮中心25日宣布即日起，可開放最後1瓶殘劑給18歲以上國人登記接種，基隆市長林右昌表示，這已造成很大的誤解與困擾，每個施打站剩的最後1瓶頂多3、4劑，會優先候補給第8、9、10類人，根本不太會有殘劑，事實上8至10類也還不夠打。

林右昌說，中央對殘劑本就有規定，是第8至10類人優先候補施打，但剛指揮中心CDC提到會開放18歲以上非列冊的人施打疫苗，他認為這會造成很大誤解，各地方政府的診所都有接到民眾電話，很多民眾都誤以為「殘劑很多，可以打到飽」，但其實基隆不太會有殘劑，最後1瓶頂多剩3、4劑，就依中央原先規定給8至10類人優先候補施打。

「根本沒大麼多殘劑，8至10類都不夠打！」林右昌強調，對於讓地方上的民眾造成很大誤解與誤會，他要把這些反映給中央。

根據中央規類，第8類是感染後容易產生嚴重併發症或導致死亡，65至74歲長者；第9類是可能增加感染及疾病嚴重風險，19至64歲具有易導致嚴重疾病的高風險疾病者，還有罕見疾病及重大傷病者；第10類是感染後容易產生嚴重併發症或導致死亡，50至64歲成人。