因應全台新冠肺炎疫情三級警戒，嘉義林管處在所轄步道入口貼上告示暫時不開放，但有外來民眾仍執意開車上山露營，並將車輛停在步道旁。（汪之龍提供／張亦惠嘉縣傳真）

新冠肺炎疫情嚴峻，全台三級警戒目前未解除，林務局、交通部觀光局所轄的古道、步道全部暫停開放，但仍有民眾硬是要上山。阿里山鄉代會副主席汪之龍表示，端午連假時有部分外地遊客上山，甚至破壞步道封鎖線進入，甚至還有露營車等，雖都遭嘉義林管處及警方勸離，但仍造成在地居民困擾。

自疫情全台三級警戒以來，就不時傳出有外地遊客開車上山，讓不少部落族人急呼「我的家鄉不是你的避難所」，汪之龍表示，疫情剛開始爆發時就有遊客來走步道且有些不戴口罩說要呼吸新鮮空氣，升級成三級後全台步道暫停開放，卻還是有部分遊客前來。

有阿里山在地居民指出，鄉內很多人煙稀少的步道不管是不是假日都會有露營車在步道入口露營等，且會在步道走來走去，應該嚴加管制。汪之龍說，端午連假時遊客上山情形更是明顯，甚至有人破壞步道封鎖線進入步道內，還有露營車等亂象，11日時有露營車開到樂野湖底檢舉通知警方到場時，露營車已不知去向。

汪之龍指出，山上醫療資源不易取得，且老人家居多，若要看醫生舟車勞頓對他們來說很不好，疫情當前希望大家好好在家防疫，不要覺得山上沒人就往山上跑，現在除部落路口防疫站外，也跟鄉親宣導做部落守護員，看到相關情事立刻拍照報警。

嘉義林管處統計，三級警戒來阿里山地區接獲通報並勸離的有5件，另，特富野古道的入口有1件有轉給台大實驗林管理處處理，發生地點有奮起湖大凍山、新美、石棹加油站、十字路社區附近。