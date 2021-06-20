中華路154巷69弄今天凌晨一場雨，造成當地淹水。(曾文俊提供／曹婷婷台南傳真)

中華路154巷69弄今天凌晨一場雨，造成20多戶淹水，水退後，居民忙著清理家園。(曾文俊提供／曹婷婷台南傳真)

現場堆置太空包、加派抽水機。(曹婷婷攝)

現場堆置太空包、加派抽水機。(曹婷婷攝)

今天凌晨3點多一場強降雨，造成地勢低窪的台南永康區中華路154巷69弄20幾戶從4點開始淹水，水深一度淹到6、70公分，當地居民質疑淹水與中華一路正進行CF幹線二期區域排水工程釀，差「最後一哩路」就能打通阻塞，結果禁不起老天爺一場雨考驗，市府也出動抽水機4點啟動抽水，7點已排除淹水。市府也要求承包商今天下午5點前恢復排水斷面，並追究承包商責任。

台南市政府副祕書長邱忠川說，這場雨來得又急又快，排水宣洩不及，加上當地正進行區域排水工程而造成排水阻塞，市府緊急派員到場協助家戶清理及清消，協助補償，另也加派抽水機和堆太空包，避免再有大雨會再次淹水。他也要求現場施工承包商加速完成既有排水斷面搶通及善後，由於淹水為承包商施工所造成，市府也將追究相關責任。

永康區中華路154巷因地勢低窪，易積水成災，營建署補助1.3億元新建「CF幹線新建」增加區域通水能力。水利局表示，該工程去年度開工，目前只剩中華一路推進管涵長度30公尺即可完成通水。當地成功里長曾文俊半夜4點發現淹水，親自到每戶淹水民眾住處敲門，叫醒里民。里民看到又淹水都又氣又無奈。

包括永康區長陳勝楠、水利局長韓榮華、永康分局長呂世明、市議員林燕祝、李鎮國都到場關切。水利局、永康區公所及相關單位第一時間成立前進指揮所，後續現場請水利局再增加兩2台移動式抽水機，並向第六河川局調度100包太空包因應，務求確保當地避免再因降雨而淹水。