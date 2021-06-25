萬華民宅暗夜火警 兩名死者成焦屍 05:542021/06/25 中時 杜宜諳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市萬華區西園路2段一處民宅25日深夜發生火警。（杜宜諳攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於5樓加蓋火勢猛烈，消防人員需在屋簷上小心翼翼行走才得以靠近火場。（杜宜諳攝） 台北市萬華區西園路2段一處民宅25日深夜發生火警，警消獲報迅速趕往現場搶救，在火勢撲滅後發現兩名死者，詳細起火原因仍有待釐清。 台北市消防局凌晨3時13分接獲民眾報案，派出18輛水箱車、2輛雲梯車、3輛特種車、4輛救護車及73名消防員趕往現場搶救。 由於5樓加蓋火勢猛烈，消防人員需在屋簷上小心翼翼行走才得以靠近火場；而在火勢撲滅後搜索現場時，在兩戶5樓加蓋發現一男一女死者。 詳細起火原因仍有待釐清。 麥寮民宅傳火警屋內傳出呼救聲 救出昏迷1男1女急送醫 台中357名準媽媽 打完莫德納 #現場 #火勢 #兩名 #趕往 #搶救 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 雲林工人酒醉起口角 拿鈍器砸室友頭失手殺人 12:422021/06/24 社會 出海搜尋失蹤老翁 2救難員也失聯 04:102021/06/25 社會新聞 新北耕莘附幼 不能停課的幼兒園 04:102021/06/25 地方新聞 雲林今展開 第3波疫苗施打 04:102021/06/25 地方新聞 封館賞車 到府試乘 04:102021/06/25 時尚消費 約2名辣模大尺度外拍 小氣男想吃白食連續襲胸摸臀 08:232021/06/24 社會 家用快篩試劑超商秒殺 04:102021/06/25 時尚消費 菲前總統艾奎諾三世 61歲病逝 04:102021/06/25 國際大事 美國佛州大樓坍塌99人失聯 含巴拉圭第一夫人親戚 07:022021/06/25 國際 正妹疑入住床底藏女裸屍摩鐵心慌 鄰安慰：不曾見鬼常聽「鬼叫」 23:142021/06/24 社會 嘉義水上兩機車車禍 其中1人右腿膝蓋以下遭截斷 21:322021/06/24 社會 社會熱門新聞 高速公路超速被攔 他見正妹女警怒轉笑：付的不是罰單是聘金 - 社會 好意思出遊？頭城掛「宜蘭人都在家」帆布嗆爆：你來幹嘛 - 社會 新店10惡煞持刀當街擄走2男 警救出被害人逮6嫌 - 社會 人妻約網友摩鐵衝刺被抓包 上法院竟爆：丈夫先嫖妓 - 社會 化學槽車撞貨車瞬間「斷頭」 台61線188K南下大打結 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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