由於5樓加蓋火勢猛烈，消防人員需在屋簷上小心翼翼行走才得以靠近火場。（杜宜諳攝）

台北市萬華區西園路2段一處民宅25日深夜發生火警，警消獲報迅速趕往現場搶救，在火勢撲滅後發現兩名死者，詳細起火原因仍有待釐清。

台北市消防局凌晨3時13分接獲民眾報案，派出18輛水箱車、2輛雲梯車、3輛特種車、4輛救護車及73名消防員趕往現場搶救。

由於5樓加蓋火勢猛烈，消防人員需在屋簷上小心翼翼行走才得以靠近火場；而在火勢撲滅後搜索現場時，在兩戶5樓加蓋發現一男一女死者。

詳細起火原因仍有待釐清。