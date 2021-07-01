彰化喬友大樓昨晚火警造成4死、其中包含殉職的33歲消防隊員，在地的頂新和德文教基金會上午接獲創辦人魏應充指示，立刻派員表達關心，今日並已匯入240萬元到縣府專戶，其中100萬元將轉達給殉職勇消家屬，100萬元將做為衛生局防疫專款。

根據消防署統計，國內自1997年到2020年底，共有84名消防員工因公殉職或死亡，這次彰化火警造成33歲年輕消防隊員喪生，再次凸顯警消職安議題。

頂新和德文教基金會蕭巧怡副執行長指出，魏應充創辦人上午獲悉故鄉彰化發生大火造成死傷，心情相當沉重，立刻請基金會著手表達關懷並提供必要協助，基金會隨後與縣府取得聯繫，決定捐出240萬元，其中140萬元用於火警傷亡慰問，100萬元協助衛生局強化防疫作為。

蕭巧怡表示，除殉職勇消家屬慰問金100萬元、往生住客之家屬各10萬元外，也提供10萬元由縣府統籌分配給受傷住客，基金會將持續關懷後續發展。