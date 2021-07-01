彰化縣長王惠美（中）在火警說明記者會前帶頭默哀30秒。（謝瓊雲攝）

彰化縣衛生局長葉彥伯說明防疫旅館居家檢疫者處置現況。（謝瓊雲攝）

喬友大樓惡火，導致7至9樓百香果防疫商旅中居家檢疫住客受困，有3人死亡，另有1名消防員殉職；4人受困位置都在9樓。（彰化縣衛生局提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣政府1日下午舉行記者會說明喬友大廈火警救援與後續處置作為，彰化縣長王惠美十分哀痛，帶頭默哀30秒；由於火勢只燒到4樓，7至9樓百香果防疫商旅多因濃煙受困、死亡，9樓防火門為何開啟？王惠美強調會釐清起火原因，給大家交代。

消防局長邱聰佳表示，喬友一樓為新鑫馬電子遊藝場，防疫期間暫停營業，百香果商旅則坐落在7至9樓，2019年變更更旅館、2020年核准，因此相關營業都有依規定辦理，其餘樓層則沒有使用。

百香果商旅最近一次消防安全檢查為2021年5月11日，消防安全設備、防火管理及防焰等檢查都符合規定，建築公共安全檢查則是3月26至4月日依照「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」規定申報，檢查結果也符合規定，於5月19日由縣府同意備查。

消防第一大隊長劉錫桓表示，據掌握的資訊喬友7樓共有15名檢疫住客及2名商旅員工，8樓則是救出1人，9樓災情較為嚴重、共救出15人，當時根據得到的資訊，鎖定防疫商旅，依危急程度盡全力救出民眾，整個搜救場所面積相當大，確實有搜索不易的情形。

至於商旅警鈴大作，是否曾有人告知住客只是演習？消防局強調沒有收到這個說法，還要調查釐清；火警發生之初因研判火勢不會再向上往高樓層蔓延，確實要求住客採「就地避難」，而火場指揮官接到陳志帆無線電求援指氧氣瓶沒氧氣時，有派人送瓶上樓。

由於商旅房間隔間多，通道窄小，救難人員摸黑搜救，無奈仍無法找到陳志帆確切位置，最後不幸殞命。劉錫桓也證實，陳志帆陳屍的9627客房，為無窗房型；是否因此在大樓因火警斷電後無法再抽送風導致濃煙加上缺氧奪命，有賴火調釐清。

衛生局長葉彥伯表示，截至下午兩點的傷病統計，包括25名居家隔離、2名自主健康管理、2員工及2受傷消防員，死亡的則是有3名房客及1名消防員。經PCR採檢全數陰性。

其中，27名居檢者中有2名是曾經確診以後，依中央規定10天治療後病情緩解，CT值大於30已上就能安排自主健康管理7天，這兩個自主健康管理者因家中有老弱婦孺，因此才徵詢他們意見，建議他們住進防疫旅館。而家住線西的34林姓死者原訂今天就檢疫期滿可以回家，不料竟葬身火窟令人唏噓。