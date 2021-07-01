桃園市蘆竹區61歲陳姓男子於29日中午，見被害人停放在停車場的腳踏車外型新穎出眾，竟萌生歹念，不忌諱周圍人來人往，就逕自騎走，後經被害人報案，員警自監視器中一眼就認出嫌疑人，最後在4個小時之內，就順利將其逮獲，並起出遭竊的腳踏車。

居住在桃園區的陳姓男子，閒來偏好騎乘腳踏車前來蘆竹區遊蕩，當日中午經過蘆竹區公所旁停車場時，見被害人所停放的腳踏車外型亮麗，竟然就丟下自己原來的腳踏車，直接騎走，而後卻嫌騎乘不舒適，於是就隨手棄置在路邊。

被害人於下午2時許發現腳踏車遭竊後，便向蘆竹分局南崁派出所報案，2名女警林宜萩與侯昱禎在調閱現場監視器後，一眼就認出了這名嫌疑人，於是依據其習性，研判他可能還在南崁路一帶遊蕩，於是兩名霹靂嬌娃立即前往搜尋，果然在4小時後，發現了嫌犯的蹤影，順利在南崁路一段207號前人行道上將他查獲，而其竊取後棄置的腳踏車，隨後也在附近尋獲。

蘆竹分局於調查完畢後，即依竊盜罪嫌將陳姓男子函送桃園地檢署偵辦，蘆竹分局也呼籲，停車時，請加裝防盜鎖具，以免因而遭到宵小覬覦，平白蒙受損失。