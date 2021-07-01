喬光大樓惡火延燒8小時 ，造成4人不治。（彰化踢爆網／吳敏菁彰化傳真）

喬光大樓惡火延燒8小時 ，造成4人不治。（彰化踢爆網／吳敏菁彰化傳真）

喬光大樓惡火延燒8小時 ，造成4人不治。（彰化踢爆網／吳敏菁彰化傳真）

喬光大樓惡火延燒8小時 ，造成4人不治。（彰化踢爆網／吳敏菁彰化傳真）

彰化市火車站前地標15樓高的喬友大廈，晚間近8時從2樓發生火警，霎時火舌飛竄，濃煙密布，大樓7至9樓作為防疫旅館，入住27位居家檢疫和4位旅館員工等先躲在自己房間避難，彰化縣消防局升雲梯緊急灌救滅火、搶救，但火勢滅了又復燃，纏鬥8小時，直到凌晨3點55分才疏散所有人，22人送醫，其中4人不治死亡，分別是3位房客和1名消防人員。

這起惡火來得相當突然，救援行動從昨晚7時50分持續到凌晨3點40分，掌握受困有27名居家檢疫旅客和4名防疫人員，由於大火控制在3樓沒有往上延燒，一度評估都可以安全撤離，但是火勢難纏，濃密的黑煙不停往冒，警方出動雲梯車，分頭從三民路和中正路搶灌，併入內救人。

這起搶救行動，不僅面對不僅是惡火，還有疫情破口的危機，消防隊員身穿隔離防護衣搭救窗邊等待救援的旅客，1位30歲消防員嗆傷，還摔下樓梯，幸好沒有生命危險，直到凌晨3點傳出4人不治，分別是33歲彰化市東區陳姓消防隊員和陳姓、倪姓住客和女姓印尼移工。

王惠美火災第一時間都到達現場，一度以為可以控制火勢，沒想到滅了2樓大火後，3樓大火又起，雖2、3樓沒有人入住，但濃煙加大，造成煙囪效應，也阻礙視線，現場一片混亂，最後釀成4死。王惠美凌晨得知後，表示十分遺憾和難過，要求盡最大努力，協助善後。