彰化喬友大樓火警造成4死20傷。這座已發生3次火警、被當地人稱為「鬼屋」的大樓，何以能被國家選為防疫旅館？而當火舌竄出，受困者竟遭業者誆稱誤傳，甚至害怕逃命會被罰錢。從諾富特到此次的喬友，在在暴露我國防疫政策充斥的形式主義，終而一再造成疫情悲劇中的悲劇。

華航諾富特飯店的混居狀況，讓染疫機組員衍生的群聚感染更陷複雜，一路擴散至飯店員工、外包商，星火燎原至今難解。指揮中心歷經這起事件後，本該回頭檢視防疫旅館缺漏補破網，就算心有餘而力不足，至少也該協調縣市政府通報潛在問題除錯。

結果，百香果防疫旅館火警，又燒出更多防疫政策的洞。首先，該旅館所在的喬友大樓已發生3次火警，殘破外觀及內部猶如廢墟，如今卻搖身變成國家認可的防疫旅館，公部門擺明了是寧濫勿缺，沒魚蝦也好，只為堆砌防疫旅館數量。

而當火警發生時，業者一面謊稱誤傳，又要求隔離者不要離開房間，導致1名受困的傳道(傳教士)死前錄下影片說「我也不知道能不能跑，怕跑出去又叫我罰錢？但是不跑，我會不會死在這火災？」

這段話，揭露出國家對防疫旅館該有的員工訓練是嚴重不足；對隔離者顯然也未訂定急難SOP，才讓這名死者在疑惑中葬生火窟。政府的無心，難道不是造成這場悲劇的原因之一嗎？

接下來，防疫旅館為管制人流而封閉出口，是否會造成疏散障礙？隔離者遭遇哪些急難可被容許越線？倉皇避難沒戴口罩，消防員該如何管制、如何防疫？請問陳時中有答案嗎？如果沒有，所謂的超前部屬，難道不該把這些洞補起來？

台灣防疫靠著邊境管制與運氣撐了1年多，卻沒利用這段時間發展更精緻的思維及做法，才會狀況一來，讓不該犧牲的生命一個個殞落。如果陳時中面對這些悲劇已變得無感，甚至無意有所作為，無法再像醫生誓詞般「對人類生命抱持最大尊重」，防疫指揮官這位置，真的是該換人了。