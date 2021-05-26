本土疫情持續升溫，昨（25日）全台第三級警戒延長至下個月14日，為了免群聚的風險，許多演藝工作暫停進行，許多藝人明星開始分享居家防疫日常，讓粉絲朋友可以更貼近藝人們的日常生活。昨（25日）台劇女神吳婉君，在臉書分享個人生活，在家裡頂樓曬太陽，並露出性感的低胸美照，分享在居家室內裡也可以運動來維持體態曲線，引起許多網友的關注。

台劇女神吳婉君昨(25日)在臉書分享，在自家頂樓曬太陽的樣子，po出5張不同角度的自拍照，帶著紫色口罩，綁著可愛的丸子頭髮型，穿著一身全白的休閒運動服裝，載著白色的藍芽耳機，並躺在瑜伽墊上日光浴透出白皙肌膚，在擺出不同POSE時一張趴地露巨球照讓粉絲暴動，而防疫的居家生活也讓許多粉絲羨慕不已，她更幽默自嘲：「亂綁的頭髮有一點可愛。」

吳婉君在臉書表示：「今天穿了運動套裝純曬太陽，因為我懶惰⋯今天不想動。據說有人擔心不能外出運動會不會導致肌肉量降低、肌肉不見。」她坦言：「有在運動的人都知道在家也可以運動，一樣可以健身增肌減脂；沒有在運動的人其實不用在這時候特別假裝想要運動。」並提到，這段居家生活，讓她回憶起小琉球之旅，那些美好的旅行回憶。

許多網友在底下連言回覆：「健康快樂美少女」、「今天沒有跳繩了吧」、「怎麼有人戴口罩還可以美」、「防疫可以在家玩健身環運動耶」、「你也太辣了！我又再一次心動了」「那個地墊好可愛 哪裡買？」、「頭髮這麼短還可以綁起來！太可爱了！」、「這個溫度躺在地上很燙吧」、「海灘曬太陽概念」、「婉君～沒戴口罩，會更好看」、「今天大兇不宜出門。」

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)