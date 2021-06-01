本土疫情升溫，人心惶惶，不少民眾因無薪假、失業潮接踵而至，面對心理及經濟上的龐大壓力，出現焦慮與恐慌，花蓮門諾壽豐分院臨床心理師陳癸方建議，學習將「專注」放在自己可以控制的事情上，做好自我防護方能降低焦慮。

陳癸方說，先前有名38歲從事金融櫃台服務的李姓女子，感覺喉嚨卡卡、癢癢，懷疑自己是否已受病毒感染，由於家中有老有小，擔心一旦患病家人該怎麼辦，內心恐懼與焦慮隨之而來，每天徹夜難眠，經多番考量，帶著忐忑的心前往醫院篩檢，所幸結果為陰性，心中大石也隨之放下。

全台進入三級警戒後，許多店家暫停營業甚至關門倒閉，私人公司無薪假、失業潮接踵而至，加上中央流行疫情指揮中心呼籲非必要移動、減少外出政策，民眾在家辦公機會增加，看著電視上每天播報疫情的新聞，加上網路訊息在社群不斷流傳，隨著確診及死亡數的增加，焦慮與不安也與日俱增，身心與經濟皆面臨極大的壓力。

陳癸方說，專家指出，既然無法完全阻斷病毒傳播，可嘗試學習專注在自己可以控制的事情上，提升防護力，杜絕病毒侵襲，他也提出6點建議，供民眾做好自我身心的調適：

1、遵守中央疫情指揮中心的規定，戴口罩、勤洗手、勤消毒、少出 門、保持社交距離。

2、以看官方發布的訊息為主，甚至一天只看一次疫情相關重要訊息，避免心情起伏大，增加焦慮感。

3、維持生活作息，保持原有的生活規律，該做什麼就做什麼。

4、找一些在家可以做的活動，學習讓自己放鬆，例如閱讀、聽音樂 、追劇以及簡易的居家運動、瑜珈；讓自己的身心靈保持平靜。

5、接納情緒，疫情期間感受到焦慮、害怕、憤怒、難過、恐慌等都是很正常且自然的，告訴自己要接納這些情緒的產生，然後透過3-5分鐘的深吸慢吐，緩和情緒，讓自己平靜。如果願意，也可試著告訴信任的親友，分享心裡的情緒。

6、居家防疫並不是與世隔絕，可以透過社群軟體傳達關心與情感上 的交流，讓彼此知道還是有人在關心。

身心科醫師鍾德指出，有些民眾已出現失眠、恐慌、對生活感到洩氣、失望，甚至害怕面對人群等現象，如未能盡早就醫，恐會造成更嚴重的身心疾病，呼籲民眾多關心親友，給予正向鼓勵與支持。

(中時 )