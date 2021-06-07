因投資者在前一天銅價大幅下跌後逢低買進，加上擔心美國強勁的經濟數據可能會刺激政府收緊貨幣政策，致(LME)期銅價格上周五(6/4)反彈上漲，也連帶帶動其於多數金屬價格齊揚。

分析師表示，在美國就業數據不如預期後，隨著股市擴大漲幅，緩解了對美聯儲將撤回刺激措施政策的擔憂，另外，對於全球經濟復甦的樂觀情緒，以及預期的綠色能源轉型帶來的新需求，令銅價在上個月創下了10,747.5美元的歷史紀錄高位。

據國際錫業協會稱，在全球第三大錫生產商馬來西亞冶煉公司表示，將因COVID-19疫情再度燃起而暫時關閉礦區後，LME錫價飆升。

終場上周五(6/4)報價，倫敦金屬交易所(LME)期錫上漲879美元，報每公噸30,865美元；期鎳上漲129美元，報每公噸18,020美元；期鋅上漲26美元，報每公噸3,010.5美元；期鋁上漲50美元，報每公噸2,455美元；期銅上漲166.5美元，報每公噸9,955美元；期鉛下跌37美元，報每公噸2,136美元。(商品行情網)

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