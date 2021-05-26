藝人鍾欣怡與製作人老公孫樂欣2014年登記結婚，婚後兩人擁有有一對兒女，婚姻生活相當幸福美滿，時常在社群臉書分享家庭的幸福生活，因台灣本土疫情擴散，全台升級至地三級防疫緊戒，各級學校全面停班停課，因此媽媽需要花費更多心力，在家照顧小孩。昨（25日）藝人鍾欣怡在個人臉書分享日常，鍾欣怡表示，女兒正在與同學視訊上課，3歲的弟弟剛洗澡的時候，突然失控衝進鏡頭前面，好險爸爸即時幫忙，解決弟弟差一點在鏡頭前曝光的身體的情況。

藝人昨（26日）在個人臉書分享居家防疫生活，他表示：「乖姐正在與全班同學老師上課視訊中，安安洗完屁股尿布都還沒穿，就給我光著屁股以手刀速度狂衝出來！」並大喊：「爸爸！把安安抓住呀！他沒穿尿布 ⋯ 布⋯ 不！」還好我嗓門夠大，爸爸立刻飛撲壓制，並順利緊急攔下，避免兒子不小心曝光身體。

藝人鍾欣怡並表示：「差那麼一點！全班就要視訊直播看到安安，當其他家庭在煩惱爸爸穿著內褲在後面走來走去時，我們家⋯⋯卻是擔心弟弟會隨時裸奔。」媽媽鍾欣怡坦言：「我很暈！」因為疫情的關係，女兒大班的畢業典禮也取消，心裡覺得有點難過。

許多網友在底下留言表示：「嚇死 爸爸媽媽了、孩子方式的搞笑」、「我有畫面了，好可愛的安安」、、「還好差點變成健康教育課而已」、「太可愛的安咕咕了」、「延長到6月14漂亮的欣怡姐姐，大乖有得忙了」、「好險我兒子不用視訊上課」、「不是爸爸衝出來就好」、「我覺得比起弟弟裸奔，我比較不能接受其他父母衣衫不整。」比照進撃的巨人暴衝嗎？

(中時新聞網)