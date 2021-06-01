57歲李連杰與大她2歲利智兩人結婚後，擁有2個位女兒，大女兒Jane今年20歲，18歲的妹妹Jada，日前在社交網站po與姊姊Jane的合照， 看的出兩人的感情相當良好，一家四都是高顏值，令許多紛絲朋友羨慕不已。

利智是李連杰第二任妻子，1986年獲得亞洲小姐冠軍，利智擁有36F、22、36的火辣身材，鵝蛋臉配置精緻五官，曾參加亞洲小姐選美賽的時候，倪匡都驚為利智是「二十年難得一見的美女」，現在利智59歲，臉上多了歲月的痕跡，但是那份氣質卻依舊存在，不輸當年大美人的稱呼，有顏值、有身材、有氣質，體態狀態，維持地相當良好。

一家四口生活在一起，家庭相當幸福。（圖/李連杰 臉書）

當年李連杰因拍戲而認識利智，立刻被利智的容貌吸引並展開追求，可惜當年的利智，在感情中受到傷害，不再輕易地相信交往對象，所以向李連杰說：「如果十年之後，你依然這樣愛我，我們就在一起。」後來利智投資房地產失敗而欠下鉅額債款，李連杰決定幫助利智還債，簽下6部電影合約，將7200萬港幣片酬給智因， 最後李連杰終於打動利智，倆人終在1999年結婚。

利智是李連杰第二任妻子，當年兩人約10年約定後，才在一起結婚。（圖/李連杰 臉書）

李連杰兩個女兒都在西方教育，20歲的Jane是哈佛高材生, 經常跟著爸爸參加慈善活動，還有想當美國總統的夢想，妹妹Jada的成績也相當優異，目前就讀美國菲利普斯學院，未來想朝時裝界發展，李連杰非常以2位女兒為榮。

(中時新聞網)