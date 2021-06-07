苗栗電子廠疫情擴大，截至7日3廠累計265確診，疫情甚至影響至新竹市，導致全球晶圓代工龍頭台積電再有員工確診，加上京元電為全球測試大廠，市場擔憂衝擊半導體出貨，台股周一(7日)開高走低，盤中一度重挫371點，午盤後逢低買盤湧進，終場收跌63.50點，報在17083.91點，成交值4892億元。從外資買賣超來看，京元電連2日獲外資青睞買進。

三大法人合計賣超71.34億元，外資及陸資賣超78.22億元，投信買超18.5億元，自營商賣超11.64億元。上市類股由造紙業領頭，主要原料國際紙漿、廢紙價格持續高漲，加上業者成功透過漲價消化成本，國內紙張累計全面平均上漲約35％，4大紙廠除了台灣，大陸、越南也有產能應對，華紙7日攻上漲停板，榮成、正隆盤中一度大漲超過8%，永豐餘也亮燈漲停。此外，生技、光電以及貿易百貨等類股指數表現也較為抗跌。

外資買超前10名個股，由高至低分別為：華紙、華邦電、日月光投控、燁輝、旺宏、瑞軒、益航、金像電、京元電、富邦金。華紙、華邦電買超張數達超過萬張，其中染疫的京元電被外資連2買，7日股價早盤重挫逾2%，隨即由黑翻紅，終場收在42.5元，漲幅近2%，另外也有確診案例的超豐電子、智邦，分別收漲0.14%、0.86%。

京元電上周爆發移工群聚事件，上周五晚間7點20分起停工48小時，並進行全面消毒，京元電當時公告，將影響月營收與產量4至6%，但隨著染疫風波擴大，指揮中心下令移工全面停班14天，京元電月營收與產量的影響擴大。

京元電7日再發布重訊公告，該公司針對降載復工等應對措施，預估6月產量受到影響，營收也因此減少30%至35%，但對全年財務應無重大影響。市場傳聞，有部分訂單從京元電轉單至日月光、矽品、南茂及矽格等封測廠，但實際上這些廠商的產能也幾乎維持高檔，預料轉單效應有限。

外資賣超前10名個股，由高至低分別為：華航、陽明、群創、友達、長榮、開發金、宏碁、聯電、聯成、中鋼。華航賣超逾29,833張，除中鋼之外賣超張數都超過萬張之上。

(中時新聞網)