演出《宮鎖連城》、《羋月傳》在兩岸大開知名度的男星高雲翔，2018年赴澳洲雪梨拍戲，與製片王晶捲入性侵案，不但因官司滯留當地2年之久，雖最終陪審團宣告「所有罪名不成立」，然高雲翔形象已毀、演藝工作告吹，還丟了與星妻董璇的八年婚姻，他成了孤身一人，最近，兩人的女兒「小酒窩」迎接5歲生日，高雲翔打破低調現身，終於團圓，被拍下全家福照。

高雲翔自性侵官司中脫身後，回到大陸保持低調生活，有一大段時間沒有任何動作，直到去年女兒生日當天，他才發文祝孩子生日快樂，之後久久更新自拍照試水溫，但似乎還未得到民眾諒解，仍舊批評聲浪滿滿，今年4月，他喊話「好久不見，我回來了」，接著較為頻繁po文，甚至上個月還貼出自己的光頭照，表示覺得「幹勁十足」，動作頻頻，被認為即將復出。

高雲翔離婚後首度同框前妻董璇，幫女兒過5歲生日。(翻攝自新浪娛樂微博)

而本月2日，是女兒「小酒窩」的5歲生日，媽媽董璇給女兒布置了花木蘭主題生日趴，自己跟孩子穿母女裝，也打扮成花木蘭的模樣，這兩天貼出女兒的扮裝沙龍照與生日趴現場照，祝福孩子「要健康，要快樂，要像花木蘭一樣，勇敢堅強喔！」。

而有知情人士透露，生日趴的最大亮點，是孩子的爸高雲翔現身了，雖然光頭，但穿著合身素白T、戴墨鏡的他，仍是相當帥氣，且是離婚後第一次同框前妻董璇，高雲翔抱著女兒，為她拿麥克風，董璇陪在一旁，臉上漾著美美的笑容，一家三口同框，看起來很開心幸福，現場氣氛非常溫馨。

(中時新聞網)