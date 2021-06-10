黑色BMW自撞電線桿及公車站牌，2名乘客輕傷順利脫困，駕駛則受困變形車內長達2多小時。（台中市消防局提供／王文吉台中傳真）

黑色BMW自撞電線桿及公車站牌，2名乘客輕傷順利脫困，駕駛則受困變形車內長達2多小時。（台中市消防局提供／王文吉台中傳真）

BMW過彎失速自撞 駕駛夾車內2小時從清醒漸無呼吸身亡（民眾提供）

台中石岡今凌晨發生死亡車禍，1輛黑色BMW疑高速失控，行經石岡區東勢路時撞上撞上公車站牌與電線桿。由於撞擊點位於左側，藍男雙腿卡在駕駛座，受困長達2個小時，原本意識清楚，警消將他救出時已陷入昏迷，經送醫急救仍不治，至於2名輕傷乘客送醫無大礙。

台中市消防局10日凌晨零時3分獲報，指石岡區豐勢路發生小客車自撞車禍，陸續派遣東勢、新社、石岡、第二大隊及西屯分隊，出動消防車7輛、救護車3輛、消防人員29名，由東勢分隊分隊長廖奕翔、第二大隊組長吳金典帶隊前往搶救。

消防人員到場時2名傷者已自行脫困，先將29歲林男及34歲吳男送醫。 另31歲藍男受困駕駛座，雙腳都被車體夾住，因車體嚴重變形，警消使用油壓剪、撐開器等破壞器材掀開車頂，歷經2個小時才將男子救出，他意識也逐漸模糊，

消防局指出， 藍男在凌晨2時17分救出傷者，無生命徵象，下肢開放性骨折，救護人員實施CPR搶救，經送東勢農民醫院急救，3時8分傷重不治。

警方初步調查，藍男當時開車載2名友人要返回潭子住家，經過東勢大橋後，過彎失速，先是撞上電線桿，接著撞斷3座公車站牌。警方初步排除酒駕，懷疑過彎超速釀禍，確切肇事原因，有待進一步調查釐清。

(中時 )