由於美國疫苗施打已相當普遍，當地旅遊餐飲業也漸復甦，都使得近期許多台灣人去美國的意願攀升，雄獅旅遊、易遊網也都有感赴美旅客增長2至3倍，在全球旅遊目的地銷售來看可說是一支獨秀，需求量增也使得機票價格悄悄上漲；據本報記者調查，像是舊金山的機票價格自5月底至6月中就已漲了3、4000元。

易遊網表示，自5月中開始，赴美機票就明顯成長，較1至4月平均銷售成長3倍以上，其中又以舊金山、洛杉磯和紐約為3大熱門航點，目前6月購票需求也持續增加，預估會再比5月成長2至3倍以上。

易遊網指出，就直飛航班來說，長榮航空的覆蓋性最大，美國有6個航點在6月都有固定航班，票價方面約落在7萬多，並提供鄰近座位享2-4折的加購優惠；華航則是一口氣公佈到8月份的航班，直飛航點包含有舊金山與洛杉磯，並有推出鄰近座位加購優惠，每段每座位加購價300元美金；聯合航空則僅有舊金山每日直飛，票價也相對親民，約4萬5左右就買得到，另有加碼6月30日前購買飛美加機票，週週抽升等舒適經濟艙活動。

易遊網也順勢推出機加酒自由配商品，長榮飛洛杉磯，搭配三星酒店住宿9晚，含稅最低8萬8495元起；長榮飛紐約，入住希爾頓逸林酒店9晚，含稅最低10萬2964元起。此外，如需專車到府接送機服務，最低只要599元起，並有車內安心消毒保證；訂機票加購高鐵票，則可享最高省600的加購優惠。

雄獅旅遊則表示，美國線機票訂單自5月中旬開始陸續增加，以熱門的洛杉磯為例，6月上半月開票張數較5月成長3倍，甚至比3至5月總開票張數增加近5成；票價部分，經濟艙來回機票最低月7萬元起，商務艙機票則約23萬元，若是轉機行程甚至一張商務艙機票可達50萬元，仍有消費者願意買單。目前預訂赴美機票大致有5類族群，包含持有美國護照、有綠卡、赴美留學者（9月開學返校）、財務自由者以及在台灣的外國人。

此外，關島開放施打過疫苗的旅客入境免隔離，並提供給關島附近亞洲地區的美籍人士就近施打疫苗，也接獲不少人詢問，雄獅旅遊指出，目前台灣並沒有關島直飛航班，因此也有旅客詢問包機的可能性。雄獅旅遊也提醒，赴美打疫苗也有風險，不僅機場及搭機有很高的染疫風險，更要考慮疫苗施打後的副作用、當地排華問題等，建議謹慎評估而後行。