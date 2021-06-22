美國關島攜手當地旅遊業者推出「Air V＆V Guam USA」關島接種疫苗旅遊計畫，開放外籍旅客也能飛到關島打疫苗，對此，雄獅旅遊品牌策略總經理游國珍也證實，目前正與航空公司積極展開關島直航佈局，最快7月初就能成行，5天4夜機酒含當地接駁，每人最低約4萬8千元，但需另外支付880美金給當地施打疫苗及採檢的相關單位。

據了解，關島接種疫苗旅遊計畫需預訂好符合條件的完整行程，包含機票、飯店住宿、往返機場的交通等，旅客可從官方合作的指定10家飯店中擇一入住，並得先預訂「Air V＆V Guam USA」套裝行程，在入住後的第2天將由飯店人員協助下，安排醫護人員到飯店為旅客接種疫苗，而依照所接種的疫苗種類，旅客得在關島待至少3天，最長可達32天以上，隔離後若檢測陰性便能在島上自由活動，住宿費用每晚從150美元至350美元。

雄獅旅遊品牌策略總經理游國珍表示，因為現在台灣仍禁止出團，目前已研擬規劃5天4夜的機加酒自由行產品來滿足旅客需求直飛機酒加當地交通接駁，每人約落在4萬8千元到5萬5千元之間，酒店選項自3星至5星都有；須留意的是，想施打疫苗的消費者得事先向旅行社提出此需求來預訂，且旅客得另外支付施打疫苗的行政費用及3次PCR檢測費用給當地相關單位，因此得再付880美金。雄獅稍早已在官網上架預購，這2天經航司航班等相關細項確認及調整後，便會正式開賣。

與同樣有官方政策支持的帛琉旅遊泡泡相比，游國珍表示，兩者屬性不同，帛琉就是旅遊放鬆度假，關島則以是打疫苗為目的，而現階段台灣民眾會覺得不一定需要飛出國旅遊，但打疫苗則是較有急迫性的硬性需求，因此推估短期內消費者選擇赴關島的意願將大於帛琉。

也有業者坦言，以5天4夜直飛關島打疫苗的機酒自由行來看，因為第2天打疫苗隔離完3天後就返台，根本沒有時間能旅遊，即便再拉長天數用轉機回，除了安全風險增加，轉機動輒花逾10小時，加上飛到關島後本來就有得隔離7天的政策，而關島地較小，能遊玩的地方不及美國本土多，會有較不划算的感覺，且美國本土許多娛樂、餐飲業紛紛解封，玩的選擇更多，因此相較之下還是直接飛往美國本土是較符合打疫苗兼旅遊的需求。

不過，關島接種疫苗旅遊計畫對台灣旅客仍有5大誘因，包含有官方政策支持、3.5小時的飛行時間短、比飛美國本土的機票價格低許多、安全性高，以及停留時間短，在關島打完疫苗後需隔離3天，以僅需打1劑的嬌生疫苗來說，5天就能完成接種回到台灣；但若想施打輝瑞或莫德納，則因為得施打兩劑才算完整接種完畢，旅客若想留在關島打完第2劑，就得放棄回程直飛，另外再自己訂轉機的機票擇期返台，不過也有旅客願意打1劑就先回台，第2劑再適情況考量去哪裡施打。

易遊網則表示，將會逐步規畫相關機酒自由行，因為目前台灣組團禁令尚未解除，之前關島直飛也都已暫停，因為消息才剛出來，配合機酒的航空公司會再經確認後再推出相關商品。