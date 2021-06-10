鄭亞見到鯰魚哥興奮衝上前擁抱，引來現任女友潘嘉麗不舒服。（TVBS提供）

TVBS《女力報到-男人止步》日前宣布飾演趙雅芝的鄭亞回歸，她現身後的首播廣受好評，網友熱議「鄭亞是不是瘦了」、「我們鄭亞Miya終於回來」，鄭亞透露與離開《女力報到》那時期相比，確實瘦了3公斤。戲中趙雅芝回到愛情公寓，見鯰魚哥飾演的邱佑廷到家，立即興奮衝上前擁抱，讓現任女友玉璇(潘嘉麗飾)有些吃味，仍展現氣度熱情歡迎雅芝，還和樂融融上演雙人合唱。戲裡鄭亞強勢回歸，戲外鄭亞剛抵達劇組一見潘嘉麗，就逗趣孬喊：「遇到正宮我好怕。」

鯰魚哥戲裡已被配對潘嘉麗，看到舊愛鄭亞心情是否很複雜？鯰魚哥坦言：「當然會，與鄭亞是有革命情感的，不過心情是調適得過來。」鯰魚哥也分享搭擋潘嘉麗和鄭亞的不同感受：「潘嘉麗就像姊姊，是成熟的感覺，鄭亞就是小妹妹，無時無刻需要我這個做哥哥的指導她。」鄭亞與潘嘉麗首次合作，鄭亞形容潘嘉麗是一個愛笑的女生，非常健談，也發現兩人都喜歡榴槤，還互約要一起買榴槤蛋糕。潘嘉麗則覺得鄭亞就是位可愛樂天的小闆娘。

鯰魚哥與鄭亞私下如兄妹般好感情，此次鄭亞回歸，鯰魚哥開心在社群發合照：「花蓮阿美CP強勢回歸！」鯰魚哥憶起兩人相識是在一次綜藝節目錄影，鄭亞先開口問：「你是原住民嗎？」後來聊開，才知兩人都是花蓮阿美族。剛認識時，鯰魚哥還問鄭亞：「不好意思，姐你幾歲？」鄭亞秒回：「什麼姐，我85年次的。」鯰魚哥笑曝初次見面，誤以為鄭亞年紀比較大。

受訪時，鯰魚哥提及鄭亞的回歸，將帶給他與潘嘉麗角色間多點催化劑，卻口誤將催化劑講成塑化劑，遭鄭亞糾正，鯰魚哥反虧：「怎麼這次回來換妳糾正我！ 」

「前女友」被認為是女人的共同天敵，潘嘉麗私下倒不這麼認為。「會很好奇，但不會把她們當天敵。」她強調：「因為要討厭和太在意過去式或無關緊要的人太不值得，不會讓自己做累人又不利己的事。」鄭亞認為前女友就是一段過去，沒特別想法。若老公偶遇前女友？潘嘉麗分享老公曾有這樣的經驗，「兩人出現在同個餐廳，女生一群朋友在聚餐，都是認識的人，那群朋友也剛好都知道他們是前男女朋友，當時因為都在各自的飯局中，所以沒有刻意去打招呼，對到眼的時候，有禮貌性點個頭！」鯰魚哥曝若遇到前女友會打招呼，不回應很奇怪。鄭亞也不介意老公和前女友是好朋友，她自信地說：「前女友跟老公是朋友我沒有關係，因為既然我已經跟他結婚，我就是贏家。」

(中時 )