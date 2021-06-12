今年五月初時何孟遠在臉書發一篇長文，指控前女友荳荳和她兩位閨密朋友們元元、陳敬宣，三個人的交情並沒有這麼好，還提到元元有發安慰訊息給自己(何孟遠)；更直言：「我也有確切證據。」而元元昨(11)日在個人IG直播和粉絲互動表示：「聽到是那一位造謠訊息的人，讓她起雞皮疙瘩。」

元元昨（11日）在IG開直播表示：「現在不能惹事，雖然我很想說是誰，寄了那封簡訊給他，知道這名混淆訊息的人是誰，但想到如果公開對方的話，當事人的演藝事業會受到影響，所以暫時不對外公布名單。」她坦言，知道是哪一位傳的簡訊，當下聽到整個起雞皮疙瘩，甚至身體還會發抖，令元元難以置信，對方竟然會做出此事。

元元昨（11日）在IG直播聊到此事件，粉絲在底下回應：「想知道是誰」、「給線索」。（圖/Youtube)

網友留言詢問：「怎麼確定知道，是他傳的簡訊？」元元在直播向粉絲表示：「因為此事件鬧得很大，所以必須親自去釐清，並將混淆訊息的畫面，截圖傳給當事人詢問證詢此事件，後來當事人承認是他做的。」

元元透露對方有和她道歉，但是沒有辦法原諒對方，後來元元在直播上有聊到，比較不能接受朋友在背後說閒話，或是私底下聊一些比較浮誇的話語。