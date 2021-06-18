新北市1名人夫與住家附近的早餐店老闆娘小芳（化名）發生婚外情，他屢次承諾會與妻子離婚皆未做到，甚至向小芳借300萬作為妻子贍養費，最後是小芳先與伴侶離婚，他才口出狂言地要求小芳「妳去找人暗殺她（元配）啊」；元配最後得知此事氣憤提告，法院判小芳應賠償10萬元精神撫慰金定讞。

判決書指出，該人夫因長期到新北市中和區某間早餐店用餐，因此結識老闆娘小芳並在2017年起展開婚外情，2人互稱男女朋友，並多次在住家發生關係；元配得知後相當崩潰，甚至罹患憂鬱症，因此向2人提告索賠200萬元，不過]小芳在法庭上一概否認，並說通姦已除罪化，沒有賠償必要。

不過法官認為，侵害配偶權行為不以通姦為限，而該丈夫確實與小芳逾越朋友關係、破壞婚姻幸福；此外勘驗丈夫與小芳的LINE對話，他提及「先拿個300萬來放我這」、「我離婚，但要一筆贍養費，你會借我嗎」，小芳則回應他「你在賣身嗎」、「我又不是沒人要，還不需要用錢買老公」。

小芳之後也與自己的伴侶辦離婚，並要求該人夫快與元配離婚，但該人夫對她說「妳去找人暗殺她（元配）啊」、「又不是叫妳殺」，她則回應「不要髒了我的手」、「不要髒了我們的心跟未來」；法院一審判決小芳應賠償10萬元精神撫慰金，案經上訴遭駁回，全案確定。