鏈條大廠桂盟（5306）在自行車鏈需求持續暢旺，非自行車鏈事業部銷售也同步增長，桂盟10日公布5月合併營收達6.64億元，年增幅達43％、創單月歷史第三高紀錄。若不考慮近期台幣升值影響，則是創下歷史新高。

桂盟前五月合併營收為30.8億元，年增幅逾56％；其中，自行車業務與非自行車業務都增長58％，顯示桂盟的各事業營運，在疫情後回歸正常，同步驅動桂盟成長動能。

桂盟10日在外資與自營商連袂買超下，股價漲幅超過3％，收盤價229元，上漲了7.5元。

桂盟擁有完整的全球產銷布局、高彈性的產能配置，預期未來數季，高階自行車、電動自行車的需求熱潮可望接續，同時歐美補修市場也是看淡不淡。

法人表示，部份高階車款的訂單能見度已看到2022年底，預期自行車產業至少旺到明年，樂觀看待桂盟今、明年的營運表現，可望續創歷史新高。

(工商 )