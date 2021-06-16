木材7月期貨價15日（周二）報每千板呎高達1,009.9美元，比5月初達到的歷史高峰1,711.20美元崩跌41％，過去16個交易日中有14日收黑。木材價格乘坐自由落體急墜，反映原本囤貨的供應商釋出庫存，重啟經濟暴增的需求也逐漸返回常態。

木材報價服務商Random Lengths上周五指出，追蹤現貨銷售的綜合指數下跌122美元至1,324美元，創單周最大跌勢。反觀該指數在5月首周大增124美元，當時寫下單周最大漲幅。周二晚間該指數跌落114美元至1,210美元。

木材價格急墜意味泡沫已經破裂，現在的問題是價跌走勢會持續多久。即便近日價格崩落，但木材期價仍是往年此時價格的近3倍。

先前在價漲期間，建商、零售商等因擔憂建築旺季材料用盡而囤積木材。前木材交易員、MaterialsXchange執行長維斯內斯基（Mike Wisnefski）表示，「每個人採購的數量都多過所需，因為害怕缺貨。」

如今市場充斥維斯內斯基所謂的「影子庫存（shadow inventory）」，建商、企業等大型買家皆釋出他們手中的庫存。