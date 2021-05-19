匯豐證券指出，台股受到新冠肺炎本土疫情爆發影響，大量使用融資的一般投資人拋售持股，導致股價修正大段，然匯豐先前存有台股評價過高之疑慮，卻也在大幅回檔後消散，因此，逆勢將台股的投資評等由「減碼」，跳升至「加碼」，疫情逆風中高唱愛台灣。

升評台股的理由，除了因劇烈回檔導致評價開始散發出吸引力外，匯豐證券亞太策略研究團隊主管林傳英（Herald van der Linde）指出，台股在2020年繳出企業獲利大增27％的高水準後，儘管基期已拉高，市場共識是2021年還會再年增36％，展現強悍的基本面，也是過去十年來的最佳動能。

匯豐說明，經過2020年下半年起市場對台股企業獲利連串下修以來，最近終於又看到新一輪調升，同時，台股在亞太區域中，向來也被視為高現金殖利率市場，是另一大利多。

值得注意的是，台灣身為外銷導向經濟體，匯豐認為，內需狀況並沒有完全反映在股市表現上；若從本土疫情影響部分內需消費產業的情形來看，萬一使當地經濟活動減緩，對台股整體企業獲利影響也不大。

(工商 )