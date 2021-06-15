在過去的歷史紀錄中，古代人為了祈求風調雨順都會透過占卜，或是舉辦特殊儀式祈福，來請求老天爺的幫忙，但到了現代依然有不少人尋著古代的方式求雨。泰國東部日前受到缺水之苦，一處村莊裡的村民為了祈求老天爺快點降雨，特別在某處的路中央設立「超大巨根」，吸引當地民眾膜拜，最後也真的降下大雨，讓不少人驚呼「太神奇了」。

根據英國媒體《每日星報》的報導，位於泰國東部北柳府的Yothaka村，近期都沒有下雨造成當地居民缺水嚴重，不少農作物都因缺水而受損，村民只好決定遵循傳統古禮祈雨，本月9日一早便請來雕塑師父在村莊的一條主要幹道旁，建立一座巨大的「男性陰莖彩繪雕塑」（Palad Khik）。對於當地人來說，Palad Khik象徵著新生與生育，而生命的源頭來自於水，因此待彩繪雕塑建好後，民眾便開始圍繞它膜拜，祈求老天爺降雨，不少路過的民眾也忍不住停下來拍下這奇特的畫面。

當地村長受訪時表示，他們每年都會舉辦一次雕塑祈雨活動，這是村莊裡的傳統，而這座雕塑是故意建在路邊一處沒有出口的岔路上，所以不會造成交通問題，待下雨後就會將雕塑移開，神奇的是雕塑才建好兩天，老天就降下大雨了。

但當地村民Koson Samang透露，雖雕塑立起來沒多久就下雨，但雨量還不足以灌溉農田，因此他們將會繼續祈禱，直到農作物能順利生長為止。