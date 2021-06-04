有些人不談戀愛就渾身不對勁，但並非人人都渴求愛情，《搜狐網》運勢專欄就點名4大星座女對愛情無感，讓很多追求者有苦難言，要想追求她們，必要的時候必須使出一點小手段，才有可能追愛成功。

摩羯座：

要想追求摩羯座女生，必須吸引她們的注意，讓她們完完全全記住你這個人，以及和你發生過的事情，這個時候你再去追求她，會比以前容易很多。此外，她們多數時候非常傲嬌，所以你需要具備相當的招數技巧，才能一舉擄獲芳心。

金牛座：

如果你想要追求金牛座的女生，那就一定要堅持到底、不輕言放棄，最好是讓她慢慢習慣你的存在，像是每天固定時間打電話給她，或是每天定時定點送上一杯飲料，這樣時間一久，她就會被你感化，變得特別好追。

射手座：

射手座的女生雖然感情經歷豐富，但不代表你就可以隨便跨越這條界線，如果你想追求射手女的話，不妨先從朋友做起，再慢慢暗示她，字裡行間帶點曖昧，這樣你追求起來會容易很多。

巨蟹座：

追求巨蟹座女生和追求射手座女生的方法是一樣的，同樣都是含沙射影的暗示，但唯一不同的是，射手女感情經歷豐富，很懂得拿捏雙方的情感進度，但巨蟹女比較害羞耿直，如果你不主動點破這層曖昧關係，很可能到死都只能做朋友，不會有任何進展。

(中時新聞網)